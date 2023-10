Latini e Marinelli: "La Lega unita e compatta si rimette totalmente alle decisioni della segreteria federale"

1' di lettura

07/10/2023 - Dopo le voci di rimpasto in giunta regionale, nelle ultime ore sono intervenuti direttamente l'onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega e Renzo Marinelli, capogruppo della Lega nel consiglio regionale.

“La Lega Marche per Salvini Premier è unita e compatta e si rimette totalmente alle decisioni della segreteria federale - si legge nella nota - Uniti nel nostro obiettivo comune di servire la Regione, continueremo a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per le Marche”.