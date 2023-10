Giornata mondiale della Vista: controlli gratuiti ad Ancona e Ascoli Piceno

2' di lettura

07/10/2023 - “Non servono immagini per descrivere il buio”: la campagna di prevenzione 2023 lanciata da Iapb Italia (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) in occasione della Giornata mondiale della Vista che si celebra il 12 ottobre, è accompagnata da una locandina completamente nera che buca lo schermo. “La vista è un bene prezioso – si legge di seguito -. Siamo al tuo fianco per custodirla”.

Nelle Marche le sezioni territoriali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) hanno promosso una serie di iniziative e controlli gratuiti per sensibilizzare i cittadini e sottolineare il messaggio più importante: la prevenzione è l’arma migliore che abbiamo a disposizione per difendere la nostra vista. “L’occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano ma riceve più dell’80% delle informazioni che ci giungono dall’ambiente – spiega Iapb -. Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia e il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media”. Ecco, provincia per provincia le iniziative programmate dalle sezioni territoriali Uici della regione.

Ancona

Nella giornata del 12 ottobre si svolgeranno visite di screening gratuite nella sede Uici di Ancona, in via Giacomo Leopardi, 5, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 con la collaborazione del medico oculista, Virna Casamenti. Gli ultimi ingressi consentiti saranno quelli delle 12.45 e delle 17.15. I posti sono limitati ed è possibile prenotarsi allo 071.52240 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00. Sarà inoltre distribuito materiale informativo presso l’ospedale Engles Profili di Fabriano dalle 8.30 alle 12.30.

Ascoli Piceno

Per la settimana della prevenzione l’Uici territoriale eseguirà visite di screening gratuite all’interno del Centro Officina dei Sensi, in via Copernico, 8 ad Ascoli Piceno, il 9 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e l’11 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Sarà inoltre distribuito materiale informativo all’Ospedale di Ascoli Piceno il 10 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, all’ospedale di San Benedetto del Tronto il 12 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, all’Ambito di Fermo il 13 ottobre dalle 9.00 alle 13.00. Per le prenotazioni: 0736.250133.

A Macerata e Pesaro sarà distribuito materiale informativo nelle piazze e nei luoghi di aggregazione.