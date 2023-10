Fermo: A14. Un errore la terza corsia. Arrivano precisazioni da Roma

2' di lettura

08/10/2023 - La cosa più semplice, si fa per dire, sarebbe la realizzazione della terza corsia autostradale da Porto Sant’Elpidio a Pedaso, per poi arretrare sino a San Benedetto del Tronto. Soluzione ovvia, quantomeno a soddisfare quanti cercano una soluzione immediata che comunque immediata non sarebbe: per realizzare la terza corsia occorrerebbero dieci anni. Ma il taglio virtuale del nastro, “virtuale” ripetiamo, potrebbe effettuarsi a progetto pronto. E tutti sappiamo quanto la politica tenga a questi tagli virtuali. Si bada all’oggi men che meno al domani.

Intanto, ingegneri, urbanisti, docenti universitari lanciano avvertimenti: ci potrebbero essere frane pericolose, come accadde nel ’60 (Torre di Palme, Cupramarittima, etc.); il mare si sta progressivamente alzando; dieci anni di lavori in sede aggraverebbero gli incidente; l’entroterra rimarrebbe ancor di più isolato. E ancora altro di cui si parlerà in un convegno fissato per il 19 prossimo a Porto San Giorgio, David Palace, ore 17,30.

Al tavolo dei relatori siederanno Simone Rodolfo Masera, Università di Camerino; Gilberto Pambianchi, Università di Camerino; Giorgio Passerini, Università Politecnica delle Marche; Francesco Chelli, Presidente ISTAT. I lavori saranno introdotti da Massimo Valentini, Presidente del Comitato Arretramento A14 e Ferrovia.

Da Roma, giunge un’informazione significativa da parte di un architetto che ha seguito negli anni ’60 all’università romana i corsi del celeberrimo urbanista prof. Luigi Piccinato. Un urbanista secondo a nessuno.

L’architetto Sergio Marzetti scrive: “Sono un fermano residente a Roma dove ho studiato architettura. 60 anni fa, da studente, sentii una accorata lezione del prof. urbanista Luigi Piccinato contraria alla localizzazione costiera della A14”. Marzetti ricorda ancora le parole del suo prof.: “Il bacino dell’indotto economico di una autostrada si estende fino a 20 km. a destra e a sinistra della stessa. Costruire l’autostrada a fianco della costa, vuol dire regalare 20 km. di profondità utile ai pesci”.

Senza contare – fa capire Marzetti – che l’autostrada A14, che poteva essere realizzata all’interno, lungo la fascia collinare, avrebbe data nuova vitalità ai centri urbani interni invece di causarne lo spopolamento, a detrimento dei centri urbani costieri aggrediti da una insensata urbanizzazione lineare delle Marche sud, da Ancona al confine con la costa abruzzese.

Fu un errore a quel tempo. Ma continuare sarebbe ancora peggio.