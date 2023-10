Fano: ColleMar-athon 2024, c'è già la data: sarà l'edizione del ventennale

2' di lettura

08/10/2023 - L’obiettivo è dar vita a un’edizione del ventennale della ColleMar-athon di grandissimo spessore. Sotto tutti gli aspetti che caratterizzano la ‘Maratona dei Valori’ sul percorso Barchi-Fano: quello prettamente agonistico, ma anche della solidarietà, della promozione del territorio e della sua cultura. E’ già al lavoro la macchina organizzativa dell’unica maratona delle Marche, molto nota a livello nazionale e anche fuori dai confini italiani, con ben 17 nazioni rappresentante nell’ultimo suo appuntamento, svoltosi il 7 maggio scorso.

Nel 2024 la ColleMar-athon si disputerà il 5 maggio, con una serie di punti fermi: la partenza dalla seicentesca Porta Nova di Barchi allo scoccare delle 9 e l’arrivo posizionato sotto l’Arco d’Augusto di Fano, dopo aver attraversato i centri di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo. E in contemporanea con lo start della prova principale, scatterà anche la mezza maratona Mondolfo-Fano (5° edizione) che terminerà sotto lo stesso traguardo della 42,195 km. “Siamo già partiti con i lavori per la gara 2024 – conferma il presidente del comitato organizzatore Annibale Montanari -.

E mai come questa volta parlare di gara è estremamente riduttivo, perché abbiamo in programma una serie di iniziative per dare rilevanza a tutte le prerogative della nostra manifestazione, che parte dallo sport per abbracciare molti altri aspetti. Non ultimo, quello della promozione del territorio e della cultura, che approfondiremo con un libro dedicato ai 20 anni della ColleMar-athon con le foto più belle delle edizioni passate e il racconto dell’impegno che abbiamo sempre messo nella valorizzazione di questa porzione della provincia di Pesaro e Urbino e anche al fianco di chi si occupa di solidarietà al 100%: Unicef, Avis, Telethon, Aido, Omphalos e Urukundo, nostri partner dalle primissime edizioni”.

“Per dar maggior forza a tutti questi aspetti – aggiunge il presidente – stiamo facendo investimenti anche sui nostri profili web e social e saremo presenti, sia con atleti, sia con un nostro stand, a tutte le prossime maratone di rilievo che si svolgeranno in Italia, a partire da quella di Ravenna del 12 novembre, per proseguire con Firenze (26/11) e Reggio Emilia (10/12)”. Insomma, un impegno a 360 gradi quello del comitato organizzatore, che ringrazia fin d’ora i tanti volontari e gli sponsor, tra i quali la Bcc Fano, Lc Mobili per l’Europa, La Cerbara, PluraleCom, Profilglass, King Sport e Pedini Cucine.