Tre Bicchieri, Coldiretti: “Guida Gambero conferma l’alta qualità dei vini regionali”

1' di lettura

06/10/2023 - Qualche novità, qualche ritorno eccellente ma la conferma più importante è la qualità dei vini marchigiani.

Lo afferma Coldiretti Marche nello scorrere la lista dei 23 vini regionali che hanno conseguito il Tre Calici del Gambero Rosso nell'edizione 2024 della popolare guida Vini d'Italia. La tradizione dei terra di grandi vini bianchi viene mantenuta con il Verdicchio che fa la parte del leone: su 23 premi, 10 se li aggiudicano i Castelli di Jesi e 4 il Matelica. A completare il quadro dei bianchi c’è l’Offida Pecorino (2 premi) e il Falerio Pecorino. Tra i rossi oltre alla tradizionale conferma del Rosso Piceno Superiore, 3 riconoscimenti, si torna a festeggiare anche sul Conero con il massimo riconoscimento del Gambero dopo due anni di digiuno.

“Tra cantine storicamente e saldamente presenti e altre che vi si affacciano per la prima volta – commenta la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni - le guide evidenziano la crescita qualitativa del lavoro dei nostri agricoltori quest’anno alle prese con un’annata davvero difficile non dal punto di vista della qualità, che resta alta proprio grazie alla grande professionalità dei viticoltori, ma per la quantità”.

Vino marchigiano gettonatissimo all’estero con oltre 75 milioni di euro di export nel 2022 (35 milioni nel primo semestre 2023) e capace di generare, solo con le denominazioni di origine, ben 106 milioni di euro di valore secondo l’ultimo report Ismea Qualivita sulla cosiddetta Dop Economy.