Mangialardi, la solidarietà del presidente del Consiglio regionale Dino Latini

1' di lettura

06/10/2023 - Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, esprime la più completa solidarietà al capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, per quanto accaduto nella giornata odierna.

La porta del suo ufficio ospitato a Palazzo delle Marche è stata, infatti, gravemente danneggiata da ignoti. “Non mancherò - fa sapere Latini - di far disporre tutti gli accertamenti del caso per individuare i responsabili di questo increscioso episodio, che desta ulteriore preoccupazione considerato che si è verificato nell’ambito della sede istituzionale. Ritengo che vada fatta piena luce e auspico di poter fornire quanto prima risposte che possano permetterci di mettere in atto le conseguenti azioni da intraprendere”.