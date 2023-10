Volley: Jesi Volley Cup, Lube in Semifinale contro l'Olympiakos il 14 ottobre al PalaTriccoli

2' di lettura

02/10/2023 - Parentesi internazionale nella preseason biancorossa in un impianto da oltre 4.000 posti.

La Jesi Volley Cup, prima edizione del quadrangolare in programma il 14 e il 15 ottobre al PalaTriccoli di Jesi, vedrà la Cucine Lube Civitanova disputare la seconda Semifinale alle 20.30 di sabato 14 ottobre contro l’Olympiakos Piraeus, squadra vincitrice della massima divisione greca 2022/23 e della Challenge Cup 2023. La partita sarà preceduta dalla prima Semifinale, in tabellone alle 17.30, tra Allianz Milano e Rana Verona, sodalizi protagonisti di grandi prestazioni nella passata stagione di SuperLega. Il giorno seguente, domenica 15 ottobre, andranno in scena il confronto per il 3° posto (ore 15) e la resa di conti per la vittoria finale (ore 18) della manifestazione organizzata da Jesi Volley & Sport.

Il calendario e i dettagli della kermesse sono stati svelati questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Pianetti di Jesi. Per la Lube Volley, oltre al vicepresidente Albino Massaccesi, seduto in prima fila, c’era il direttore generale Beppe Cormio, tra i relatori sul palco. Evidente il suo entusiasmo: “Gli atleti in campo faranno emozionare gli spettatori – ha esclamato il dg biancorosso -. Devo fare i complimenti agli organizzatori perché hanno radunato quattro team con almeno 22 o 23 astri del panorama internazionale. Non è facile vedere in 48 ore così tanti atleti di spicco, l’alto livello è garantito. Si tratta di una grande chance per Jesi e per le Marche. Sul piano sportivo è una bella opportunità per la Lube, che testerà la forma a pochi giorni dal debutto stagionale in SuperLega Credem Banca”.

Il programma al PalaTriccoli

SABATO 14 OTTOBRE – SEMIFINALI

Ore 17.30 Allianz Milano - Rana Verona

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova - Olympiakos Piraeus

DOMENICA 15 OTTOBRE – FINALI

Ore 15.00 Finale 3°/4° posto

Ore 18.00 Finale 1°/2° posto

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Già aperta la prevendita online (abbonamenti per la due giorni e ticket per le singole giornate) su Ciao Tickets al link diretto: https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/jesi-volley-cup-abbonamento-2-giorni.

Il botteghino del PalaTriccoli di Jesi sarà aperto a partire da oggi, dal lunedì al venerdì, ore 18-20. I posti sono numerati in tutti i settori del Palasport. Le tariffe saranno ridotte per gli Under 12. Previste agevolazioni per le Società FIPAV.

Per ulteriori informazioni e il programma completo con le attività: www.jvsport.it