L'ambasciatore del Belgio ricevuto in Regione

02/10/2023 - L’Ambasciatore del Belgio in Italia, San Marino e Malta, Pierre-Emmanuel De Bauw è stato ricevuto pomeriggio in Regione dal vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini nell’ambito di una serie di incontri e visite che il diplomatico belga sta compiendo nella nostra regione.

Un cordiale e approfondito colloquio iniziato ricordando i legami storici tra le Marche e il Belgio e anche le vittime di Marcinelle che contavano anche diversi minatori marchigiani. “La Comunità italiana è ancora molto presente in Belgio – ha detto l’Ambasciatore – e continua a dare un contributo sostanziale al Paese.”

L’Ambasciatore in Italia dal 2021 e nel precedente mandato Ambasciatore in Irlanda era accompagnato dal console onorario del Belgio nelle Marche, Susanna Cagnoni. Pierre-Emmanuel De Bauw ha chiesto molte informazioni relative all’economia, al turismo, alla cultura, all’agricoltura e alla sanità al vicepresidente che ha fornito una dettagliata panoramica storico-economica e sociale delle Marche, fino alla situazione attuale. “ La nostra regione seppure piccola si caratterizza per un’elevata qualità e aspettativa di vita – ha ricordato Saltamartini – il cui sviluppo si è basato sull’idea di una economia sociale di mercato, la stessa su cui si fonda l’Unione Europea. “ Poi Saltamartini ha evidenziato le eccellenze produttive marchigiane, anche nel settore sanitario con il supporto delle Università e della ricerca e ha spiegato il sistema socio-sanitario marchigiano e le nuove prospettive.

L’Ambasciatore ha poi rimarcato che esistono molti punti di contatto con la realtà economico e sociale del Belgio e che molti cittadini belgi sono attratti dallo stile di vita delle Marche e che anche per queste ci sono molte potenzialità di futura collaborazione in molti settori e di ampliare i rapporti.

Al termine dell’incontro, uno scambio di doni: all’ambasciatore il crest delle Marche con il picchio dei Piceni e da parte dell’Ambasciatore la miniatura in acciaio dell’Atomium di Bruxelles ( 102 metri) che rappresenta la struttura dell’atomo. Infine il vicepresidente Saltamartini ha invitato l’Ambasciatore De Bauw a ritornare nelle Marche per accompagnarlo personalmente in altre viste sul territorio.

Questa mattina l’ambasciatore aveva già incontrato il sindaco di Ancona e il presidente della Camera di Commercio mentre il programma di domani prevede la vista all’Azienda Loccioni di Angeli di Rosora impegnata nel settore delle energie rinnovabili e all’Azienda Diatech Pharmacogenetics di Jesi Leader in Italia nella ricerca e nella commercializzazione di kit diagnostici per test farmacogenetici.