"BoCS", al via la scuola di formazione politica del Pd Marche

3' di lettura

02/10/2023 - "BoCS" questo è il nome della neo-scuola di formazione politica del centro-sinistra targata PD Marche. Un gioco di parole che rimanda al termine inglese "box", ovvero "scatola", e dove CS sta evidentemente per Centro-Sinistra.

Un appellativo che evoca qualcosa da riempire di contenuti, di significato e di conoscenze da acquisire, appunto, con una scuola di formazione. Previsto per sabato 14 ottobre l'evento di presentazione presso l'Hotel Progresso a San Benedetto del Tronto, in Viale Trieste 40. Un'iniziativa voluta fortemente dalla segreteria regionale del Partito Democratico, come afferma Chantal Bomprezzi (Segretaria PD Marche): "Credo molto nella formazione politica, sin da quando da giovane amministratrice frequentai quella istituita dall'ex Assessore regionale Marco Luchetti con la Federazione provinciale anconetana del PD. Fu una bellissima esperienza e utile perché la politica è una cosa seria e occorrono le giuste competenze per affrontare questioni che coinvolgono la collettività. Il PD Marche deve formare la propria classe dirigente del futuro e promuovere la discussione e l'approfondimento interno. Così potremmo essere più all'altezza del nostro elettorato."

Fitta la presenza di ospiti illustri di livello nazionale appartenenti alle più varie formazioni politiche del centro-sinistra: "Eravamo partiti con l'idea di una scuola di formazione del PD Marche", afferma Sara Calisti (Responsabile regionale Formazione PD Marche), "ma dopo la partecipatissima iniziativa del 16 settembre scorso a Pesaro sul salario minimo, avendo apprezzato la presenza di molti esponenti regionali di altre forze di opposizione di centro-sinistra, abbiamo pensato di rendere la scuola non solo nostra, ma di tutto il centro-sinistra, nessuno escluso. Per questa ragione all'evento del 14 abbiamo invitato come docenti di punta alcuni autorevoli politici nazionali appartenenti alle più varie anime che compongono il c.d. 'campo largo progressista'."

Andrea Belegni Coordinatore della segreteria regionale PD Marche: "Rilanciare l'attività formativa del PD nelle Marche è stata sin da subito una priorità di questa segreteria. Negli ultimi anni, anche a seguito della pandemia, il mondo in cui viviamo e la nostra società sono molto cambiati. Abbiamo quindi bisogno, attraverso un percorso di cultura politica, di conoscere, comprendere e governare questi cambiamenti. Non possiamo più permetterci di applicare modelli politici ed interpretativi, che oggi non trovano più compimento. Perciò con questo percorso speriamo di sviluppare negli iscritti e chiunque vorrà partecipare, quel pensiero critico necessario per elaborare e costruire un centro-sinistra moderno, attento alle necessità di oggi e veramente progressista, capace quindi di governare il progresso”.

La giornata si aprirà con gli interventi della Segreteria regionale PD Marche Chantal Bomprezzi, della Responsabile formazione Segreteria nazionale PD Marwa Mamhoud e della Responsabile formazione Segreteria regionale PD Marche Sara Calisti. Previsti gli interventi dell’On. Angelo Bonelli, dell’On. Ettore Rosato, di Pierluigi Bersani e dell’On. Nicola Zingaretti, in attesa di conoscere il nome del rappresentante del Movimento 5 stelle. Durante la giornata i partecipanti potranno prendere parte a dei BoCS Tematici, delle sessioni parallele su svariati argomenti, dove si potrà dialogare ed esprimere la propria opinione sulle battaglie prioritarie che il centro-sinistra marchigiano dovrebbe affrontare. Un format "out of the box", tanto per rimanere in tema, con l'obiettivo di stimolare la discussione dalla base.

Ciò che emergerà dal dibattito verrà tenuto in considerazione dagli organizzatori per perfezionare il programma e la struttura della scuola, i cui dettagli verranno svelati il 14 ottobre. Per saperne di più, non resta dunque che partecipare. Predisposto un modulo digitale per le prenotazioni e un QR code dedicato.