Le Marche premiate alla “cerimonia delle onorificenze” e alla “festa della scherma”

2' di lettura

01/10/2023 - Lo storico Circolo Nautico Posillipo di Napoli ha ospitato ieri la “Cerimonia delle Onorificenze” e la “Festa della Scherma”, un evento ricco di riconoscimenti, contenuti ed emozioni.

Una giornata fortemente voluta dal Consiglio Federale guidato dal presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, che ha dato di fatto il via alla stagione sportiva.

Tanti i protagonisti marchigiani, cui è stato concesso il prestigioso riconoscimento che spetta “a tutti i club e i dirigenti, oltre agli atleti e ai maestri, che lavorano incessantemente per promuovere la Scherma in Italia”.

Distintivo d’onore Bronzo a Paola Frontone maestra del Club Scherma Recanati, Maschera d’onore d’oro alla maestra Maria Elena Proietti Mosca del Club Scherma Jesi e Lama d’onore oro a Tommaso Marini, campione del mondo individuale del fioretto. Le onorificenze sono state ritirate dal presidente del Comitato regionale Marche FIS Stefano Angelelli, presente all’evento.

Lo Scudo d’onore d’oro al Club Scherma Pesaro è stato consegnato al presidente Giulio Mangiaracina, mentre lo Scudo d’onore d’oro al Club Scherma Ancona al Presidente Marco Pennazzi.

Durante la premiazione il presidente Paolo Azzi dedicato un commosso e grato ricordo alla figura luminosa di Maurizio Pennazzi, recentemente scomparso, per oltre quarant'anni alla guida della società schermistica dorica.

Nel pomeriggio, poi, spazio alla “Festa della Scherma” in cui sono stati consegnati a Comitati regionali e società i diplomi per tutti i Campioni italiani 2023. Tra i marchigiani sono stati premiati Fabiola Badiali del Club Scherma Senigallia, per la categoria Giovanissime di Fioretto femminile, Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi per le Allieve di Fioretto ed Evan Felici del Club Scherma Jesi per il Fioretto Maschietti.

Al Club Scherma Jesi è stato assegnato il diploma per il 2° posto nell’arma di Fioretto conquistato nel Gran Premio Italia.