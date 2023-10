Fermo: LILT: ottobre è il mese rosa della prevenzione. “Prevenire è vivere”, gli appuntamenti nei comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Lapedona e Servigliano

4' di lettura

30/09/2023 - Alla sede della Provincia di Fermo si parla di prevenzione in occasione di “ottobre mese rosa” promosso da LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

Alla conferenza di questa mattina si è parlato di prevenzione, di medicina e soprattutto di donne. Sono loro le protagoniste del mese di ottobre, riservato alla sensibilizzazione ai tumori al seno. Per questo, LILT ha in programma una serie di eventi e di visite senologiche gratuite nei comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Lapedona e Servigliano.

Nella sua introduzione alla conferenza, l’urologa e consigliera di parità della Provincia Luciana Mariani sostituisce il detto “prevenire è meglio che curare” con “prevenire è curare”. A nome della commissione delle pari opportunità, poi, si rivolge direttamente alle donne: trovate il tempo! “Molte lavoratrici, madri, figlie, donne piene di impegni non trovano il tempo di curare loro stesse. Il mio grido rivolto alle donne è quello di prendersi cura di loro stesse senza mai trascurare la prevenzione” spiega Mariani.

Il primo a credere nell’attività di LILT è il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, che rivolge il suo ringraziamento alla LILT e ai comuni che hanno aderito al progetto. Al suo fianco Maria Lina Vitturini, Presidente della Commissione pari opportunità Marche: “Vogliamo promuovere l’attività di LILT nella provincia con attenzione e sensibilità. Il cancro, più di tutte le malattie, fa vittime e si presenta come nemico silenzioso. Siamo sempre aperti alla collaborazione in azioni mirate di sensibilizzazione”.

Francesca Palma, Presidente della Commissione Provinciale pari opportunità presenta i comuni aderenti. L’avvocato Palma ci tiene a precisare che la commissione riceve trimestralmente dei fondi per finanziare questi “piccoli ma grandi progetti”. La commissione aveva già collaborato con LILT a maggio con un evento a Senigallia. La Presidente ricorda anche l’esistenza di un piano regionale che garantisce le migliori cure alle donne, un segnale dell’evoluzione della medicina che inizialmente considerava la donna uguale all’uomo: “Ora c’è una medicina di genere, più orientata sulla salute della donna” spiega.

Il primo evento del mese si terrà a Lapedona, precisamente alla chiesa di San Nicolò, alle 21.30. Si tratta di un incontro con gli oncologi dottor Acito e dottor Bisonni. Per Stefania Marchetti, vicesindaco di Lapedona, far parte di questo cartellone è molto importante, perché anche nei piccoli comuni si può fare tanto. A Porto Sant’Elpidio, spiega l’assessore ai servizi sociali Marco Traini, si terrà un evento particolare: uno spettacolo teatrale con Laura Marziali, alle 21:15 al Teatro delle Api. Lo spettacolo “C’è tempo tour: ti racconto la mia storia” è un riassunto dei diari dell’attrice Laura Marziali. Laura si è trovata ad affrontare la malattia e ha deciso di condividere attraverso il teatro i suoi pensieri e quelli di tutte le persone che hanno avuto la sua stessa esperienza di vita. Il 20 ottobre alle ore 21:15 la LILT si sposterà all’ex stazione di Servigliano per un ulteriore incontro con il dottor Acito e la dottoressa Del Prete. Nel suo intervento, il sindaco Rotoni ha parlato di un “contagio culturale della prevenzione” e del tracciamento di un “nuovo modello di sanità”. A presentare l’ultima tappa del tour di LILT a Fermo ci pensa l’assessore Maria Antonietta de Felice. L’evento si terrà il 27 ottobre alle 21:15 proprio nella sala consiliare provinciale con un dialogo tra professionisti (dottori: Virgili, nutrizionista, Zeppilli, fisioterapista e Esperide, psicologa).

Le visite gratuite si terranno il 7 ottobre a Lapedona, il 21 ottobre a Servigliano, il 28 ottobre a Fermo.

Federico Costantini, vicepresidente LILT, porta il saluto del presidente, il dott. Bisonni, e definisce LILT un “contenitore di bontà”. Illustra poi alcuni dati dell’attività LILT: da inizio anno fino al 31 luglio sono state eseguite 157 visite senologiche, 101 visite dermatologiche, 22 visite urologiche, 103 ecografie tiroidee, 100 mammografie e 100 ecografie senologiche. Per un totale di 583 visite gratuite. Sono stati anche organizzati 3 incontri nelle scuole e 6 incontri pubblici nei quartieri e nei centri sociali.

In totale sono state erogate 1.092 visite gratuite in 16 mesi di attività da aprile 2022 a luglio 2023.

Conclude la conferenza il dott. Luigi Acito che invita le donne a seguire gli eventi e a partecipare agli incontri formativi. Presenti alla conferenza anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Tumori.

Per informazioni: https://www.facebook.com/LEGAITALIANALOTTATUMORIFERMO/