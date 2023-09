Senigallia: Ritiro della candidatura a Capitale della Cultura: il vice sindaco Pizzi, "Decisione ponderata, rafforziamo i nostri progetti"

2' di lettura

29/09/2023 - "Non si tratta di navigare a vista, come accusa l'opposizione, la decisione di non proseguire nel percorso per la Candidatura di Senigallia a Capitale italiana della Cultura 2026 è stata valutata attentamente".

A chiarire le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a ritirare la candidatua della spiaggia di velluto è l'assessore alla cultura e vice sindaco Riccardo Pizzi. A luglio Senigallia figurava, come unica città marchigiana, tra le 26 aspiranti al titolo. Il 27 settembre è scaduto il termine per la presentazione del progetto per proseguire il percorso e come confermato dal sito del Ministero della Cultura, sono solo 16 le città italiane che hanno presentato il dossier. Tra queste non c'è Senigallia. Hanno confermato la candidatura a Capitale della Cultura 2026 solo Agnone, Alba, Bernalda, Cosenza, Gaeta, L'Aquila, Latina, Lucca, Lucera, Maratea, Marcellinara, Rimini, Treviso, l'Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino , l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese e l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.



“Abbiamo approfondito e valutato attentamente il percorso delle candidature delle città a Capitale Italiana della Cultura e lo abbiamo fatto avvalendoci anche della consulenza di esperti che hanno già seguito gli iter per altre città -spiega il vice sindaco Pizzi- per poter essere credibili in questo percorso occorre avere un pacchetto consolidato di eventi pregressi, in aggiunta ad un progetto creato ad hoc. Serve in sostanza un background che abbiamo iniziato a costruire e che si perfezionerà nel futuro prossimo così da essere pronti per le prossime candidature. Tra l'altro Pesaro è Capitale della Cultura 2024 e difficilmente una città limitrofa succede a breve”.



Il Comune preferisce quindi continuare il lavoro di consolidamento del proprio pacchetto culturale per la città per arrivare più forti alla prossima candidatura.