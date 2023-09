Giacomo Rossi (Civici Marche): “Come auspicato, superato il doppio vincolo paesaggistico per i tagli forestali”

1' di lettura

28/09/2023 - “Con l’emendamento al decreto “Asset” approvato mercoledì pomeriggio in Consiglio dei Ministri, è stato superato il problema del “doppio vincolo” paesaggistico che da tempo creava numerosi aggravi burocratici alla gestione forestale", dichiara il Consigliere regionale Giacomo Rossi.

"Con questa modifica - spiega Rossi - tutte le pratiche selvicolturali saranno considerate tagli colturali e non necessiteranno più di alcuna autorizzazione paesaggistica, come noi auspicavamo. Una questione che ho seguito e sulla quale ho costantemente tenuto informati in tanti operatori forestali e boscaioli interessati. Sono molto soddisfatto che questa stortura normativa sia stata brillantemente superata, visto che nella pratica, rappresentava solo un aggravio burocratico e non una reale azione di tutela paesaggistica. Una scelta di buon senso da parte del Governo - conclude l'esponente dei Civici Marche - che servirà a velocizzare le pratiche autorizzative e a sgravare le aziende da inutili e costosi adempimenti burocratici.”