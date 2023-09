Fermo: Fermo: “Sharper Night 2023”, le iniziative della Notte Europea della Ricerca

2' di lettura

28/09/2023 - Da venerdì 29 a sabato 30 settembre sarà “Sharper Night 2023”, la notte europea dei ricercatori. Alla decima edizione per Ancona e alla seconda per Fermo, anche quest’anno l’Università Politecnica delle Marche risponde forte e chiaro ad una progetto internazionale, che coinvolge circa 300 città europee. L’obiettivo della manifestazione è valorizzare e rendere pubblica la ricerca scientifica, unendo così gli aspetti tecnici a quelli divulgativi. Nel nostro capoluogo l’iniziativa di punta fa nome “Fermo Adventure”, insieme alla collaborazione con i laboratori di “Fermotech”.

«La ricerca per molto tempo è stata poco valutata» dalle parole del Rettore Gian Luca Gregori «se non addirittura bistrattata, quando ha invece una funzione determinante per il suo impatto sociale, economico, culturale e di benessere, essendo essa in tutti i settori». Gregori sottolinea anche «I’importanza delle collaborazioni, come quella con polizia scientifica di Marche e Abruzzo, l’Inrca e il Cnr irbim» poiché «senza aiuti reciproci la ricerca non va da nessuna parte».

IL PROGRAMMA FERMANO

“Fermo Adventure”, a partire dalle 14:30 di venerdì 29, sarà una grande caccia al tesoro in cui i giocatori, le ragazze e i ragazzi delle classi elementari e medie, affronteranno intrighi e prove coinvolti nel mondo della realtà virtuale, alla scoperta di una nuova tecnologia che sta prendendo sempre più piede nella nostra vita quotidiana. Dalle 18 poi darà organizzato il tour dei laboratori di FermoTech, partner fondamentale dell’iniziativa, mentre alle 19:30, in Piazza del Popolo, in collaborazione con Artasylum e Portico Ovest, i ricercatori dell’UnivPM presenteranno le loro attività. Si proseguirà poi alle 21:15 con il “Quiz della Ricerca”, dove si potrà partecipare semplicemente prendendo in mano uno smartphone, e al termine, spazio alla premiazione per i vincitori della “Fermo Adventure”. Commenta così l’iniziativa l’assessore alla cultura del Comune di Fermo Micol Lanzidei: «Quest’anno è stato fatto un lavoro capillare per coinvolgere anche gli istituti medi e superiori, insieme ai siti museali e agli esercizi commerciali. C’è tanto virtuale, tanta tecnologia e innovazione, e mi piace che storia, arte e cultura, nella nostra Città, facciano da ponte tra ieri, oggi e domani».