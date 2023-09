Senigallia: "Io corro per la vita", appuntamento domenica alle ore 10. Sabato il convegno sulla prevenzione

3' di lettura

27/09/2023 - Conto alla rovescia per l'XI edizione della passeggiata in rosa “Io corro per la vita”, promosso dalla Fidapa Bpw Italy dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, realizzata in collaborazione con l'Atletica Senigallia e con il patrocinio del Comune di Senigallia, dell'Unione Terre di Marca Senone, della Regione Marche, del Coni e del Panathlon.

La passeggiata per la vita, si terrà domenica 1° ottobre, in apertura del Mese in Rosa dedicato proprio alla prevenzione dalle malattie oncologiche femminili, con partenza alle ore 10 dal Foro Annonario. Il percorso, alla portata di tutti, si articolerà lungo un tratto di lungomare e per le vie del centro fino al ritorno al Foro Annonario. Durante il percorso ci saranno alcune tappe con l'intrattenimento affidato ai Tamburini di Jesi e agli Sbandieratori.



La “passeggiata per la vita” sarà preceduta, sabato 30 settembre alle ore 16,30 da un convegno all'Auditorium San Rocco dedicato al tema de “Lo sport come risorsa nella malattia”, coordinato dalle dottoresse e socie Fidapa Cristina Angeletti, Veronica Quagliarini e Emanuela Vignoli. “Il convegno ha come obiettivo quello di promuovere la prevenzione e incoraggiare corretti stili di vita che passano attraverso lo sport e l'alimentazione -spiega la dott.ssa Quagliarini- abbiamo scelto l'acronimo di Sport come sostieni, previeni, osserva, reagisci, testimonia”. Tra i relatori del convegno ci sarà anche l'oncologa Fulvia Pedani mentre il campione di volley Giacomo Sintini, che ha sconfitto la leucemia ed è tornato a giocare, invierà un proprio videomessaggio. Anche in quest'ottica la collaborazione con l'Atletica Senigallia acquista un valore aggiunto. Potenziare se stessi e il proprio corpo, anche nella malattia, è fondamentale.



Come sempre il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle due associazioni Andos e AOS, che si occupano di sostenere i malati oncologici, e alla ricerca. Le iscrizioni alla passeggiata in rosa, che danno diritto ad un kit con l'ormai famosa maglia rosa “Io corro per la vita”, uno zainetto termico, assicurazione e dei gadget, posso essere fatte online fino a venerdì al link https://www.endu.net/it/events/passeggiata-per-la-vita/ oppure sabato 30 settembre dalle 15.30 alle 19 in piazza Saffi.



Le socie hanno voluto sottolineare il grande calore umano e la solidarietà che di anno in anno crescono sempre di più attorno ad un evento che coinvolge tutta la città “Ora le persone che stanno combattendo o che sono guarite dalle malattie oncologiche sanno che non sono sole, camminare tutti insieme ci ricorda che muoviamo tutti verso la stessa direzione, quella dell'unione e della solidarietà -ricordano le fidapine- un grazie di cuore a tutti gli sponsor e all'Amministrazione Comunale che ci sostengono ogni anno”.



“Ringrazio a nome dell'Amministrazione Comunale la Fidapa di Senigallia perchè questa manifestazione la farei non una ma tante volte l'anno -aggiunge l'assessore Elena Campagnolo- la malattia oncologica è qualcosa che ci tocca tutti, direttamente o indirettamente, e la pandemia ha aggravato le condizioni di molti. Oggi più che mai è importante parlare di prevenzione”.