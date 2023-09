Fano: In auto con sei etti di hashish: nei guai giovanissimo fanese

1' di lettura

27/09/2023 - Stava viaggiando verso il sud delle Marche, probabilmente in direzione Ancona. Ma è stato fermato dai carabinieri, e a quel punto è emerso quello che stava trasportando: sei etti di hashish già divisi in panetti, un bilancino di precisione e circa 5mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

A finire nei guai un 19enne di Fano, fermato a Loreto dai militari di Osimo la notte tra lunedì e martedì. Con lui anche un minore. A insospettire le autorità è stato il nervosismo da loro mostrato dopo l’alt, poi l’ispezione e il rinvenimento dello stupefacente.

Per il 19enne sono scattate le manette. Incensurato, è di nuovo in libertà. Ancora da chiarire la posizione del minore, ma non sarebbero stati presi provvedimenti a suo carico. I carabinieri stanno cercando di capire anche chi possa aver fornito la droga al giovane pusher, e se davvero la sua piazza di spaccio fosse la zona dell’anconetano.