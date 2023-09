Civitanova: Potenza Picena: le Marche sul podio, medaglia d'oro per l'U14 dell'Hockey Potenza Picena al Trofeo Coni 2023

1' di lettura

24/09/2023 - I ragazzi dell'Under 14 dell'Hockey Potenza Picena, in rappresentanza della Regione Marche, sono stati protagonisti dell’edizione del Trofeo Coni 2023 in Basilicata aggiudicandosi la medaglia D'ORO per la loro categoria.

La mini Olimpiade italiana ha coinvolto ben 16 squadre in rappresentanza di altrettante regioni: le Marche si sono classificate al primo posto, davanti a Trentino, Piemonte ed Emilia Romagna.

"Divertimento, amicizia e spirito di squadra sono stati i valori scesi in campo insieme ai nostri giovani atleti", ha sottolineato il responsabile del settore giovanile dell'hockey potentino, Stefano Muscella.

Dunque, Potenza Picena si conferma essere uno dei movimenti hockeistici più importanti a livello nazionale sia per le prime squadre (femminile e maschile militano in serie A1) che per il vivacissimo settore giovanile.

La squadra e lo staff tecnico sono stati ricevuti dal Presidente regionale del Comitato Olimpico, Fabio Luna e dal Governatore Francesco Acquaroli, oltremodo orgoglioso del risultato ottenuto considerato che le Marche sono state degnamente rappresentate dal team di Potenza Picena, città di cui è stato primo cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Noemi Tartabini e dall'Assessore allo Sport Giulio Casciotti.