La federazione pugilistica giovanile marchigiana parteciperà al Torneo Nazionale "Trofeo Coni" della Federboxe

21/09/2023 - La federazione pugilistica giovanile marchigiana del Presidente Luciano Romanella parteciperà nel fine settimana al Trofeo Coni in Basilicata - Costa Jonica. Il Trofeo Coni è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14.

La rappresentativa regionale della Federboxe partecipante a questo importante torneo nazionale è composta dagli atleti Maya Leurini e Domenico Panichi della Pugilistica S22 di San Benedetto del Tronto accompagnati dalla responsabile del settore giovanile Francesca Pignati, Loris D’Angelo dell’Ascoli Boxe con il tecnico Francesca Caputo e David Palombini della Canappa Boxing Club di Recanati insieme al tecnico Walter Palombini.

I quattro atleti, selezionati ognuno per la sua categoria di peso dal torneo regionale sparring Io organizzato dall’Accademia 1923 e svoltosi a Giugno a Monsampolo del Tronto, sono pronti a partire per questa avventura altamente formativa, orgogliosi di rappresentare le Marche in questa importante manifestazione sportiva.