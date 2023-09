Jesi: al via Le Fiere di San Settimio. tutto il programma a partire da venerdì

2' di lettura

21/09/2023 - al lontano 1304 l'autunno a Jesi comincia con le Fiere di San Settimio, uno degli eventi più attesi delle Marche. Oltre 600 bancarelle tra ambulanti ed espositori provenienti da tutta Italia con merci di ogni genere e prodotti tipici di qualità animano le piazze e le vie del centro storico e l'ampia area a ridosso delle antiche mura medioevali.

Dal 23 al 25 settembre, tre giorni ininterrotti di colori, profumi, sapori e musiche diventano un appuntamento irrinunciabile per decine di migliaia di visitatori che contribuiscono, con la loro presenza, a creare l'atmosfera tipica di una suggestiva e spettacolare festa popolare. Storia e tradizioni, prodotti e oggetti per tutti i gusti e per tutte le esigenze, arti e mestieri, spettacoli e attrazioni, nell'allegro vociare di venditori ambulanti e pubblico rendono Jesi e le Fiere di San Settimio uniche e irripetibili.



Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti

Venerdì 22 settembre

ore 9, 10.15 e 11.30 e 18.30

Celebrazioni in Cattedrale

Piazza Federico II

Messa solenne presieduta dal Vescovo

dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Piazza Baccio Pontelli

Visita guidata al Torrione di Mezzogiono

Visita del Torrione di Mezzogiorno, dei camminamenti di ronda e illustrazione della storia dei Templari Cattolici d'Italia.

ore 19.00

Piazza delle Monnighette

Concerto di San Settimio

Banda musicale "G.B. Pergolesi"

Dirige il M° Emiliano Bastari

ore 20.30

Piazza della Repubblica

Estrazione dei biglietti della Tombola

I biglietti vanno acquistati prima dell'estrazione. Non è possibile accedere alla Piazza senza cartella.

ore 21.30

Scalette Carducci (Viale della Vittoria)

Concertino dopo la tombola

Con la musica della Esino River Band

Sabato 23 settembre, ore 19.00

Cattedrale

Solennità di San Settimio

Concerti d'organo

con Marco Agostinelli, Saverio Santoni, Abdrea Stacchietti e Roberto Stirone

ore 21.30

Piazza delle Monnighette

Monnighette Swing

Opu 1 Big Band

Direttore M° Samuele Garofoli con la Sugar Swing

Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a favore di Save the Children