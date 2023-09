Centro di permanenza per i rimpatri nelle Marche: Mastrovincenzo, "Acquaroli dica no al governo"

3' di lettura

21/09/2023 - Quale posizione ufficiale assumerà la Regione Marche nei confronti del Governo sulla possibile istituzione di un Centro di permanenza per i rimpatri sul nostro territorio? E' la domanda che pongo al Presidente Acquaroli nell'interrogazione che ho presentato stamattina, sottoscritta da tutto il Gruppo del Partito Democratico.

Lunedì scorso il Governo Meloni ha deliberato di estendere fino a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) degli stranieri non richiedenti asilo. Inoltre ha previsto l'approvazione di un piano, proposto dal Ministero della Difesa entro 2 mesi, per la costruzione di ulteriori CPR (uno per Regione), in zone scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili. Attualmente i centri sono 10, di cui 9 attivi, distribuiti in 7 regioni (Puglia, Sicilia, Lazio, Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e Lombardia) ed ospitano 592 persone; altre 12 Regioni, tra cui le Marche, saranno quindi coinvolte nelle prossime settimane. L'attuale modello, come sostenuto da molti giuristi, ha però caratteristiche di tipo detentivo: una detenzione "amministrativa" in condizioni molto precarie, in strutture che spesso diventano luoghi di risse, violenze, dove l'uso di psicofarmaci è molto diffuso.



A maggio scorso, la trasmissione televisiva Piazza Pulita ha trasmesso immagini sconvolgenti sulle condizioni di vita dei migranti nei CPR, in particolare in quello di Gradisca, in Friuli; i rappresentanti dell'associazione Antigone, che si occupa di tutela dei diritti umani nel sistema penale e penitenziario, in visita alla struttura di Trapani hanno parlato di "condizioni invivibili" e della "sensazione di essere in un canile più che in un Centro di permanenza". Nei 9 centri esistenti, come dichiarato anche da addetti ai lavori e da sindacati di polizia ci sono scontri, problemi di gestione con rischio di incolumità per poliziotti e migranti: ampliare il numero dei CPR allungando la durata di permanenza rischia di creare vere e proprie bombe sociali.



Per la costruzione dei nuovi CPR si prevede tra l'altro un costo di circa 100 milioni di euro e per la loro gestione un impiego massiccio di risorse economiche e di personale delle forze dell'ordine, già carente anche per assicurare la sicurezza sul territorio. Diversi Presidenti di Regione si sono giustamente espressi contro l'ipotesi di costruzione di queste strutture sul loro territorio con affermazioni chiare: da Giani della Toscana, a quello del Veneto Zaia, fino a Bonaccini dell'Emilia Romagna. Nei giorni scorsi anche il Vicepresidente della Regione Marche Saltamartini ha dichiarato che in questo momento non abbiamo l'afflusso di migranti che hanno le altre regioni, quindi per le Marche non c'è l'esigenza di avere questo centro. Ora vorremmo però capire cosa ne pensa il presidente Acquaroli: mi auguro, con poche speranze, che per una volta dica no al Governo Meloni che su un tema così complesso ha messo in campo interventi ideologici, vessatori oltreché inutili, ai limiti dell'incostituzionalità.



Per affrontare il fenomeno dell'immigrazione servirebbe invece tutt'altro: promuovere corridoi umanitari, lavorare per una redistribuzione dei migranti in tutti gli Stati europei abbattendo i veti dei Paesi sovranisti a cui il Governo Meloni invece strizza l'occhio continuamente, riformare i meccanismi che riguardano il diritto d'asilo, operare per un modello di accoglienza diffusa sul territorio con il coinvolgimento di tutti gli amministratori locali.