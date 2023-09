Alluvione, la sottosegretaria Albano: “Governo intervenuto con immediatezza. Ora avanti con interventi e prevenzione"

1' di lettura

16/09/2023 - “Ad un anno dall’alluvione che ha colpito le Marche, voglio rinnovare il mio cordoglio e la vicinanza del Governo alle comunità coinvolte nella calamità”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano.

“Mi preme ricordare che l’esecutivo, a pochi giorni dal suo insediamento, per far fronte alle esigenze di un territorio colpito da un evento straordinario ha stanziato una somma altrettanto straordinaria di 400 milioni, segnando una forte discontinuità, sia per celerità che per entità, con le forme di intervento avvenute in passato per casi analoghi. Ad un anno dagli eventi alluvionali – sottolinea - i fondi sono stati impegnati in interventi, effettuati e programmati, dalla Regione con la struttura commissariale e la Protezione Civile, volti a ristorare famiglie e imprese, a ripristinare il territorio e soprattutto a realizzare opere strutturali per contenere il rischio idrogeologico”.

“Infatti – si legge - è intenzione del Governo concentrare gli sforzi non solo sulla gestione delle emergenze ma anche sul pianificare una consistente messa in sicurezza del territorio italiano, attraverso infrastrutture che consentano la mitigazione del rischio idrogeologico. A questo proposito – prosegue il Sottosegretario - il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interministeriale affidato al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del mare per ricostruire il quadro degli interventi in corso, le risorse stanziate e il fabbisogno residuo. Agire sulla prevenzione rimane l’arma più efficace per scongiurare il ripetersi di tragedie come quella avvenuta nella nostra regione”, conclude.