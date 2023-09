Ruggeri (M5S): Sulla cessione dei crediti da Superbonus si segua l’esempio della Basilicata, urgente approvare la mia pdl

1' di lettura

15/09/2023 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha certificato la validità della legge regionale della Basilicata che agevola lo sblocco dei crediti edilizi mediante la cessione degli stessi agli enti pubblici economici e alle società partecipate della Regione, eliminando ogni dubbio di legittimità sollevato dai detrattori.

Il Movimento 5 Stelle ha proposto questo tema anche in Regione Marche fin dal 23 marzo, con la presentazione di un apposita proposta di legge a mia firma a cui ne è seguita, a mesi di distanza, una analoga presentata dal gruppo Pd. È urgente che vengano avviate nell’apposita commissione consiliare la discussione delle proposte di legge per fare fronte ai disagi che questo governo ha provocato anche ai cittadini ed alle imprese marchigiane con i provvedimenti che hanno bloccato la cessione dei crediti ed affossato il Superbonus. Il Presidente Acquaroli ascolti il grido di allarme delle associazioni imprenditoriali, piuttosto che i diktat del Governo.



Dopo due anni di crescita economica trainata dall’edilizia per effetto del Superbonus, con un incremento del Prodotto Interno Lordo dell’11% e la conseguente impennata delle entrate fiscali, la crescita economica dell'Italia ha già iniziato a rallentare e andiamo incontro alla stagnazione. È quanto emerge dalle previsioni economiche presentate dalla Commissione europea, che rivede al ribasso le previsioni per l’Italia. Famiglie, imprese e professionisti non possono più attendere. La Regione difenda i cittadini marchigiani, come ha fatto la Basilicata, peraltro governata da una Giunta di centro-destra, invece di appiattirsi sulla narrazione del governo Meloni, che si affanna ad incolpare il Superbonus per coprire i propri fallimenti.