Il colosso dell'E commerce cinese Alibaba si affaccia nelle Marche con un evento alla Mole

3' di lettura

14/09/2023 - L’evento alla Mole Vanvitelliana è stato promosso dall’azienda anconetana Innoliving S.p.a. e ha visto momenti di apprendimento, occasioni di business e incontri 1:1 con gli esperti della piattaforma. Hanno partecipato, tra gli altri, anche il general manager Sud Europa del Gruppo, Rodrigo Cipriani Foresio, e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

Oltre 300 imprese marchigiane hanno partecipato oggi (giovedì 14 settembre), ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana all’evento “Alibaba.com – Welcome back to Marche”, promosso dall’azienda anconetana Innoliving S.p.a. Per le aziende del territorio la giornata è stata un’occasione unica per scoprire le nuove possibilità dell’e-commerce a livello mondiale ed incontrare i professionisti di Alilbaba.com , una delle piattaforme leader nel commercio B2B globale. Una grande opportunità per salire sul treno dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione mettendo in vetrina e promuovendo i prodotti made in Marche in 190 paesi del mondo.

«È un appuntamento importante per il sistema produttivo marchigiano perché rappresenta un’opportunità per internazionalizzare i nostri prodotti, le nostre eccellenze, la nostra capacità manifatturiera» ha affermato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«Oggi abbiamo presentato alle pmi marchigiane l’opportunità di vendere i loro prodotti su Alibaba.com- ha dichiarato general manager Sud Europa di Alibaba Group, Rodrigo Cipriani Foresio-, la più grande piattaforma al mondo B2B che vende in 190 paesi. Alibaba.com è un marketplace: diamo l’opportunità all’azienda marchigiana di aprire la propria vetrina online sulla piattaforma e vendere ciò che vuole, al prezzo che vuole e dove vuole, entrando in contatto con 40milioni di buyers in tutto il mondo».

Promotore dell’evento e ponte con Alibaba.com è Danilo Falappa, general manager di Innoliving S.p.a. «Già nel 2019 avevo organizzato ad Ancona un evento con i rappresentanti del Gruppo- ha spiegato-. Considerato che nel 2022 Alibaba ha esportato nel mondo 5,7 miliardi di euro di prodotti made in Italy, ho voluto condividere con gli imprenditori del territorio le opportunità, in termini di export, offerte da questo colosso mondiale dell’e-commerce e dall’Italian Pavillon. Le aziende si trovano spesso a fare i conti con spostamenti e i relativi costi. La piattaforma Alibaba.com permette invece di raggiungere tutti i paesi del mondo senza spostarsi dall’ufficio».

Il gruppo Alibaba ha un canale dedicato anche al turismo. «Vogliamo avvicinare la Cina alle Marche- ha detto Marco Bruschini, direttore Atim Marche-. Parlare alla Cina significa parlare a tutta l’Asia. Padre Matteo Ricci, molto noto nello stato asiatico, sarà un ottimo ambasciatore per far conoscere le eccellenze del nostro territorio».

La giornata alla Mole ha visto momenti di apprendimento, opportunità di business e incontri one2one con gli esperti di Alibaba.com. Sono intervenuti anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, il country manager Italy, Spain & Portugal Luca Curtarelli e il capo delle vendite di Alibaba.com per l’Italia Nicola Davanzo.

Alla tavola rotonda su “export globale ed international strategic web marketing” hanno invece partecipato Giorgio Giorgetti, presidente Confapi Marche, Camillo Catana Vallemani, presidente Ordine dei commercialisti di Ancona, Marco Bruschini, direttore Atim Marche e Roberto Bene, direttore commerciale Carifermo.

L’evento è stato organizzato con la preziosa collaborazione di Carifermo, Regione Marche, Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche, Comune di Ancona, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche, Confindustria Ancona, Confapi, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona e Innoliving.