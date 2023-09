Fermo: Fermo: “Una storia futura”, la rigenerazione dell’ex conceria tra passato e futuro con una mostra a Spazio Betti

3' di lettura

14/09/2023 - Sabato 16 settembre alle ore 17 verrà inaugurata la mostra “Una storia futura – Ex Conceria testimonianze, immagini e progetti” a Spazio Betti.

Dobbiamo abbandonare l’idea dell’ex conceria di Molini di Tenna come un luogo cupo e desolato, perché presto l’area subirà una riqualificazione per trasformarsi in un polo culturale e un centro di formazione. Anzi, più di una riqualificazione, una rigenerazione intesa “non come un azzerare e ripartire da zero, ma come una ricerca di quel filo rosso tra passato presente e futuro”, come lo definisce l’assessore con delega alla cultura Micol Lanzidei. Quello di rigenerare è lo scopo principale del progetto PinQuA “Programma innovativo per la Qualità dell’Abitare”, già messo in atto per lo stesso Spazio Betti, per Lido Tre Archi e ora anche per l’ex conceria. Tutte e tre le aree e strutture hanno subito un processo di sviluppo urbanistico ma anche sociale e culturale.

Per l’ex conceria, in particolare, è prevista nel progetto la realizzazione di un teatro e uno spazio polivalente che sarà dedicato in parte a conservare e custodire la storia della struttura, in parte a raccogliere nuovi elementi del presente. Come specifica l'ing. Giacomo Torresi dell'Ufficio Tecnico Comunale che segue il progetto PinQuA, la Adriatica S.p.a. – proprietaria dell’ex conceria – sta avviando i lavori di urbanizzazione fondamentali per dare l’agibilità per creare l’accesso ai cantieri. Sei appalti con procedure di progetto esecutivo inizieranno nel mese di novembre mentre altri due appalti integrati sono ancora in fase di approvazione. La fine dei lavori è prevista per marzo 2026.

Tornando alla mostra, “Una storia futura” racconterà tre macrostorie della conceria: due “fasi” della storia della struttura e una terza storia “del futuro”. Nicola Pascucci, consigliere del Comune di Fermo delegato alle aree dismesse, racconta che la prima storia si intitola “Il lavoro – linificio e conceria” e verrà approfondita durante l’inaugurazione di sabato da Oronzo Mauro di AIPAI Marche e dalla Human Library con una testimonianza di Fiorenzo Fortuna, custode dell’ex conceria. La seconda storia riguarda il campo PG70. Bisogna infatti sapere che, prima dell’apertura della conceria Sacomar negli anni 50, l’area fungeva da campo di prigionia durante la Seconda guerra mondiale con circa 1374 internati nell’anno 1942. A parlare di questo periodo buio saranno l’autore Michele Paoletti, la scrittrice e storica Simona Corvaro, Costantino Di Sante, esperto nazionale di campi di prigionia e Ian McCarthy, referente dell’associazione Escape Lines impegnato con l’Associazione Casa della Memoria di Servigliano. La terza storia riguarda il futuro, “La storia futura della Conceria”, e a parlarne saranno proprio i progettisti PinQuA e verranno anche esposte le foto del progetto “Oltre conceria”. Alla fine dell’inaugurazione, alle 20.15, verrà messo in scena uno spettacolo performativo in Atto Unico: “TORTURATA IN mE MINORE – Sonata grottesca per 14 spettatori in fuga di Gianluca Penz Valeriani.

Fabio Ragonese, funzionario dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune, pensa che rigenerare l’ex conceria vuol dire “riattivare un’energia assopita all’interno di una struttura e dirigerla verso il pubblico”. Il Comune si è impegnato in questo senso, oltre che per l’innovativo Spazio Betti, anche per i lavori in corso all’ex mercato coperto e per Fontevecchia, di recente riapertura. «Consideriamo l’ex conceria come uno “spazio gemello” dello Spazio Betti – dice Stefano Ranieri, coordinatore del progetto Spazio Betti – Entrambi sono degli hub urbani, spazi di relazione e scambio».

La mostra, realizzata in collaborazione con il Comune di Fermo e Meetball Festival, sarà visitabile fino a mercoledì 20 settembre.