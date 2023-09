Pesaro: Torna la Fiera di San Nicola: dal 9 al 12 settembre il lungomare di Pesaro fa il pieno di shopping, buon cibo e tradizione

8' di lettura

06/09/2023 - Torna la Fiera di San Nicola, in programma dal 9 al 12 settembre nel lungomare di pesarese. «Un momento di aggregazione, partecipazione, identità e tradizione», ha commentato l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

«Una tra le manifestazioni più attese dell’anno, che, grazie alla varietà espositiva pensata per tutti, sa mettere d’accordo adulti e bambini, pesaresi e turisti». Quattro giorni di Fiera, uno in più rispetto alle scorse edizioni, circa 550 gli espositori. Dall’artigianato alla gastronomia, dalla musica, agli spettacoli all’animazione e attività per i più piccoli: «un’iniziativa che sa coniugare passato e presente, richiamando ogni anno migliaia di visitatori, anche da fuori Pesaro. È una grande festa per tutta la città e per il lungomare, che ogni anno, a settembre, si prepara ad ospitare un’esplosione di colori, sapori, odori, suoni. Un bel momento di incontro e di scambio, che si inserisce nella programmazione della nostra “Estate da Capitale”». Grande l’impegno anche del Centro Operativo Comunale e della protezione Civile, «che insieme alle Forze dell’Ordine sono a disposizione e a servizio di visitatori e città», ha sottolineato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni. «Un evento che funziona, intorno al quale c’è sempre molta curiosità, soprattutto nello scoprire quale sarà l’oggetto di punta del 2023», ha scherzato.



Per il ventesimo anno consecutivo l’organizzazione è affidata a Pesaro Parcheggi. il presidente di Pesaro Parcheggi, Antonello Delle Noci: «Un evento speciale, radicato nel tessuto sociale della nostra città, che di generazione in generazione unisce famiglie, amici vicini e lontani: la Fiera di San Nicola quest’anno ci terrà compagnia per quattro giornate ricche di shopping, eventi e spettacoli per tutti i gusti. In queste giornate, la nostra amata città si tinge di colori, suoni e profumi tipici delle tradizioni e della storia della nostra terra, capaci di farci apprezzare valori quali la coesione, la convivialità e la spensieratezza. È una occasione unica per mostrare a tutti i visitatori le ricchezze delle nostre colline, del nostro mare e la bellezza di una città che si prepara a diventare Capitale della cultura 2024 . La Fiera di San Nicola rappresenta una meravigliosa opportunità per incontrarsi e ritrovarsi, perché alla fiera vanno tutti, quasi mai soli. Lasciatevi stupire dall’intrattenimento che abbiamo pensato per rendere indimenticabile un appuntamento atteso da tutto l’anno». Un evento collaudato, come ha spiegato Michel Bezziccheri illustrando il ricchissimo programma: «per noi è un orgoglio poterlo organizzare. La Fiera di San Nicola è un must per i pesaresi, un evento che crea entusiasmo e vivacità commerciale e turistica».

Fiera di San Nicola e Liceo Artistico Mengaroni: un binomio di creatività

Il manifesto della Fiera nasce dal concorso di idee dedicato ai ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro che, con grande creatività, hanno realizzato elaborazioni grafiche di notevole originalità e qualità, valorizzando un evento importante per la città, quale la Fiera di San Nicola. «Una bella vetrina per il nostro liceo e un’occasione di crescita per i nostri ragazzi – ha detto la dirigente Serena Perugini -. Vedere i visi soddisfatti degli studenti che vengono chiamati a partecipare queste iniziative è bellissimo. A loro l’augurio di non perdere mai l’entusiasmo». A seguire il progetto la docente Isabella Galeazzi: «dietro ad ogni elaborato c’è grande lavoro, impegno e creazione. I ragazzi ci sono, ogni anno vediamo progetti belli di sostegno alla città».

IL PROGRAMMA E INFO UTILI

Il commercio gli ambulanti

450 banchi di operatori da tutta Italia, con migliaia di prodotti di ogni genere e per tutte le tasche, in viale Trieste, viale Trento, viale Verdi, viale della Repubblica, viale Marconi, via Da Vinci, via Paterni

Alimentazione tipica delle regioni d’Italia

30 produttori e venditori di alimenti tipici delle Marche e da diverse Regioni in piazzale della Libertà.

Punti di sosta e ristoro

L’antica tradizione delle osterie rivive nelle piazze come luoghi di incontro e di convivialità. In piazzale della Libertà, piazza D’Annunzio e Giardini di viale Zara.

Campionaria

Spazio promozionale per le aziende in viale della Repubblica

Le opere dell’ingegno

Artisti presentano le loro opere e creazioni, frutto di manualità, estro e creatività in via Dante Alighieri

La via dei sapori

Le eccellenze a Km0 – prodotti enogastronomici DOC e DOP della Provincia di Pesaro Urbino e dintorni, con la partecipazione delle ProLoco in via Sanzio

Il mercatino dei bambini alla Palla di Pomodoro

Anche quest’anno piazzale della Libertà ospita il tanto atteso mercatino dei bambini. Enorme il successo delle passate edizioni, in cui i più piccoli hanno occupato gli spazi verdi attigui alla “Palla” di Pomodoro con fervore per scambiare giocattoli non più utilizzati, dando loro nuova vita e rendendo così felici altri bambini. Dalle prime ore del mattino, il piazzale si colora: l’immaginazione dei più piccoli prende il volo e le risa risuonano nell’aria. Giocattoli, libri, peluche e fantastiche storie prendono vita. Per partecipare a questo magnifico appuntamento non serve prenotarsi, basta portare un telo dove posizionare i giocattoli che si vogliono scambiare o vendere a prezzi simbolici. È vietato portare, infatti, oggetti di natura diversa quali vestiti, scarpe e articoli personali.

La piazza dà spettacolo animazione spettacoli concerti piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro)

OFFICINA SAN NICOLA Sabato 9 e Domenica 10 orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30. Lunedì 11 e Martedì 12 orario 16.30-19.30 Area giochi e intrattenimento per bambini di età 3-12 anni a cura di Pesaro Village. I piccoli visitatori della Fiera potranno prendersi una pausa dallo shopping in compagnia degli animatori, che li guideranno in laboratori creativi, giochi e tante attività divertenti!

PASSO, TROTTO E GALOPPO! Attività di avvicinamento all’ippica (e non solo) a cura del Centro Ippico Mini Horse. Sabato 9 e domenica 10: 9.00-12.00 battesimo della sella (giro con pony/cavallo); 10.00-11.00 giro in calesse; 11.00-12.00 foto con rapaci; 13.30-15.30 battesimo della sella (giro con pony/cavallo);14.30-15.30 giro in calesse; 15.30-16.00 foto con rapaci; 16.00-17.00 dimostrazione addestramento dei rapaci; 17.30-21.00 giro con calesse. Lunedì 11 e martedì 12 15.00-21.00 battesimo della sella (giro con pony/cavallo) e giro in calesse.

Musica e spettacoli nel nuovissimo piazzale D’Annunzio

Sabato 9 – ore 20.45-22.30 CABARET CROCCANTE, lo show di Pesaro Village con gag esilaranti. Una piacevole pausa di divertimento

Domenica 10 – ore 20.45-22.30 BALUSK [folk rock italiano], una band abituata ai grandi palchi con un repertorio che si caratterizza per le armonie della fisarmonica contrapposte alle chitarre e percussioni. Re-interpretano i grandi protagonisti del panorama italiano tra cui De Andrè, Nomadi, Modena City Ramblers, Mannoia, Rino Gaetano e tanti altri.

Lunedì 11 – ore 20.45-22.30 DORIA & MAX [ballo romagnolo], con Doria & Max si balla da soli, in coppia e in gruppo! E se ci si ferma un attimo è solo per ascoltare le loro belle voci

Martedì 12 – ore 20.45-22.30 DIAVOLO & ACQUASANTA, uno show originale, esplosivo e inconfondibile. Il “Todo en la Vida” tour 2023 fa tappa in Fiera per offrire uno show che spazia dai classici del rock n’ roll, alla raffinatezza dello swing, alla musica italiana popolare degli anni ’50-’60 reinterpretata in chiave boogie.

Volontariato

OdV e ONLUS in Fiera per presentare i loro progetti Viale Trieste, tra viale della Repubblica e viale Lanfranco

Come raggiungere la fiera, parcheggi e navette

La fiera si può raggiungere in bicicletta o monopattino, una scelta green che rispetta l’ambiente. Se, invece, si ha necessità di utilizzare l’auto, ecco i parcheggi.

Villa Marina / GRATUITO: 160 posti auto, apertura h24 Rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliono lasciare l’auto a pochi passi dall’area espositiva. Al parcheggio si accede da Viale Gorizia

San Decenzio e nuova area di sosta di via Mirabelli- cimitero / GRATUITO: 600 posti auto, apertura h24 La disponibilità di posti auto gratuiti a due passi dal centro si amplia grazie al nuovo parcheggio sito in zona Cimitero che aggiunge più di 200 posti auto ai 400 già fruibili presso il parcheggio di S. Decenzio. Collegato alla Fiera grazie al bus navetta gratuito attivo nelle quattro giornate secondo i seguenti orari: sabato 9 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 23, domenica 10 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 23.30, lunedì 11 e martedì 12 dalle ore 16 alle ore 23 - frequenza ogni 15 min.

Curvone / a pagamento: 325 posti auto, apertura h24 Nelle immediate vicinanze della Fiera, con ingresso da viale dei Partigiani. La soluzione ideale per lasciare il veicolo in sosta al sicuro e al coperto. Dotato di servizi igienici e con presenza di personale sino alle ore 24.00

Marsala / a pagamento: 40 posti auto, orario 7.30- 01.00 Altra soluzione a pochi passi dalle bancarelle. Parcheggio coperto, facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi.

Ricordiamo che in occasione della Fiera, viale Battisti sarà chiusa al traffico (eccetto residenti) per evitare congestionamenti e flussi veicolari al confine con l’area espositiva. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli uffici della Pesaro Parcheggi (tel 0721.30930) o sul sito www.pesaroparcheggi.it.