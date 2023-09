Giacomo Rossi designato nel Tavolo permanente di filiera sul Tartufo

2' di lettura

06/09/2023 - Il Consigliere Regionale di Civici Marche Giacomo Rossi su indicazione della II Commissione, è stato designato dalla Giunta Regionale quale rappresentante all’interno del "Tavolo permanente di filiera sul tartufo", l'organismo che secondo la legge regionale in materia di raccolta, coltivazione e valorizzazione dei tartufi è finalizzato a sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche, nonché a perseguire le finalità della legge regionale in materia.

Il Tavolo oltre che dal rappresentante del Consiglio regionale, è composto dall'Assessore all'Agricoltura, da due rappresentanti per provincia delle associazioni dei tartufai delle Marche, un rappresentante per provincia delle associazioni dei tartuficoltori delle Marche, due rappresentanti delle associazioni dei trasformatori e dei commercianti di tartufo delle Marche, un rappresentante dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, due rappresentanti delle associazioni agricole della Regione Marche ed un rappresentante delle Unioni Montane designato dall'Uncem.



Il Consigliere Giacomo Rossi afferma; "Sono contento di questa mia designazione perchè credo di poter apportare qualcosa di positivo a questo importante settore, viste le mie origini territoriali, professionali e familiari che mi portano ad avere una conoscenza diretta della materia. Questo organismo è di primaria importanza poichè mette insieme i vari attori istituzionali e professionali che ruotano intorno al mondo del tartufo. In passato questo organismo è rimasto fermo "sulla carta" ma è invece necessario farlo funzionare, affinché si possano trovare le migliori soluzioni condivise per il rilancio e la tutela il nostro "oro bianco", dalla conservazione dei territori di raccolta allo sviluppo della tartuficoltura, dalle opportune modifiche alla legge sulla raccolta alle delle nuove strategie di rilancio promozionale del prodotto". Conclude Rossi; "Voglio ringraziare l'Assessore Andrea Antonini per il suo impegno e gli ho già chiesto di riunire quanto prima il Tavolo affinché si possa iniziare subito a lavorare tutti insieme per migliorare questo comparto, importante soprattutto per le zone interne della Regione"