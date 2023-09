Fermo: Fermo: in vendita per 275mila euro la dimora di Joyce Lussu. L'appello: “fatene un museo”

3' di lettura

06/09/2023 - Si tratta di un'abitazione che preserva la memoria della scrittrice e partigiana, in cui ci sono arredi originali e dove si può rivivere l'essenza di una donna di grande valore letterario e umano. La casa, che si trova a San Tommaso di Fermo, è stata recentemente messa in vendita.

La petizione, lanciata il 24 agosto e firmata finora da circa 2000 sostenitori, dichiara così : “Chiediamo al Ministero della Cultura, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla Regione Marche e al Comune di Fermo di agire perché venga tutelata e resa fruibile al pubblico come casa museo e non solo, come luogo sempre vivo di elaborazione culturale”.

La scrittrice Silvia Ballestra, autrice del libro biografico Sibilla, vita di Joyce Lussu, ha acceso il dibattito sulla destinazione della villa, cercando di attirare l'attenzione del ministero alla cultura affinché sia trasformata in un museo che possa custodire al meglio l'essenza di quel luogo. “Che sia un museo con delle iniziative, un luogo di pensiero, di scambi di idee, di ritrovo, così come era in passato per Lussu stessa” dichiara Ballestra.

La villa è splendida: una dimora ottocentesca che si snoda in tre piani, comprende un'estesa parte di bosco e giardino, nonché la veranda in cui la poetessa amava accogliere i suoi ospiti illustri, tra artisti e letterati. Un luogo in cui vi sono librerie piene di trattati di politica, critica e poesia, e dove lei abitò per oltre venti anni.

Joyce Lussu è una personalità di cui è doveroso preservare memoria. Fu scrittrice, poetessa, partigiana, traduttrice, attivista, medaglia d'argento al valore militare per la lotta al nazifascismo, divulgatrice.

A sostenere la campagna è il Centro Studi intitolato a Joyce Lussu, costituito nello stesso anno della morte della poetessa combattente e ospitato presso la Società Operaia di Porto San Giorgio. Recentemente ha fondato un gruppo di lavoro costituito appositamente per sostenere l'acquisto della casa da parte di un ente pubblico scoraggiando le acquisizioni private, e conta ad oggi 45 membri tra persone che hanno conosciuto e amato la poetessa, estimatori e amici. Dalla loro parte anche Fabrizio Cesetti, consigliere regionale di minoranza, che si è esposto affinché in Regione si allestisca un tavolo istituzionale per concretizzare un'azione mirata all'acquisto.

Suo nipote Tommaso si lascia sfuggire un pensiero e lo affida ai social: “spero che la casa diventi in futuro un luogo aperto, di iniziativa e non della conservazione, come dovrebbero essere i musei locali. Ma è prematuro parlare di cosa diventerà, dipenda dalla visione e dalla sensibilità di chi la acquisirà”.

Il 31 agosto è stata inviata un'interrogazione direttamente al Ministro alla cultura Sangiuliano, chiedendo di attivare la “struttura ministeriale di cui è titolare al fine di acquistare casa Lussu in un'azione congiunta con il Comune di Fermo e la Regione Marche”, al fine di tutelare e preservare la memoria di Joyce Lussu. I firmatari sono deputati e senatori, si augurano che il Ministro ascolti l'appello che finora, a detta degli eredi della famiglia Lussu, le istituzioni non hanno ascoltato.