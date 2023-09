Coldiretti Marche, kermesse del bio al via: "Protagonisti al Sana con 5mila ettari in più e 4.200 operatori"

1' di lettura

06/09/2023 - Oltre 5mila ettari di superfici agricole in più in un anno e il traguardo europeo raggiunto con anni di anticipo.

Le Marche del biologico sono pronte per la vetrina del Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, al via giovedì, con un focus sullo stile di vita e la diffusione del rapporto Coldiretti dedicato a “La spesa degli italiani, dal bio al km 0 fino al ritorno del piatti poveri antispreco”. Un’importanza, quella delle Marche in questo settore, evidenziata anche dalla presidenza nazionale di Coldiretti Bio affidata all’osimana Maria Letizia Gardoni che guida la Federazione regionale dei coltivatori diretti marchigiani dal 2018.

Nella nostra regione le superfici biologiche rappresentano il 26,6% del totale (in anticipo rispetto al 25% chiesto dall'Ue entro il 2030) )con più di 4200 operatori impegnati in vari settori produttivi: dai cereali (22mila ettari) al vino (6800 ettari), dall’ortofrutta (oltre 5mila ettari) all’olio (più di 3mila ettari). Un rispetto per l’ambiente che viene evidenziato anche dalla riduzione del ricorso ai fitosanitari (dimezzato negli ultimi 20 anni) nel segno di un’agricoltura virtuosa che è esempio per tutto l’agroalimentare italiano e per gli altri comparti economici. La presidente Gardoni sarà impegnata dalle 9.30, insieme al presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, al padiglione 30, stand C13, tra incontri con cuochi contadini e fattorie didattiche, degustazioni di vini (tra cui anche il Bianchello del Metauro doc). Iniziative e dimostrazioni, organizzate in collaborazione anche con Campagna Amica e Unaprol che si svolgeranno per tutta la durata della manifestazione.