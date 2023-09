Civitanova: Arrestato pluripregiudicato 28enne di origini pugliesi, nell'auto attrezzi per lo scasso dei bancomat

2' di lettura

05/09/2023 - Nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio espletati in provincia, condivisi nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, alle ore 04.00 circa di oggi (5 settembre) i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un soggetto pluripregiudicato di 28 anni di origini pugliesi rintracciato presso un albergo sito in città, in quanto colpito da un Ordine di esecuzione per espiazione della pena detentiva emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bari.

Lo stesso aveva preso alloggio presso la predetta struttura unitamente ad un altro soggetto, anch’esso di origini pugliesi 50 anni, gravato da numerosi precedenti di Polizia specie per reati contro il patrimonio.

Il soggetto arrestato, gravato da numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, specie per furti e rapine, aveva la disponibilità di un’autovettura posteggiata nei pressi dell’albergo, all’interno della quale veniva rinvenuta attrezzatura del tipo solitamente utilizzato dai malviventi per compiere furti in danno dei bancomat. Nel bagagliaio vi erano infatti due bombole di acetilene e di ossigeno munite di cannello, due radio portatili, un piccone e alcuni cacciavite, materiale per il quale nè l’arrestato, nè l’altro soggetto, erano in grado di fornire giustificazioni plausibili circa il possesso.

Sono in corso indagini da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche e della Squadra Mobile della Questura di Macerata al fine di verificare quale fosse l’obiettivo dei due e l’eventuale presenza di complici nella nostra zona. L’arrestato, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Fermo.

