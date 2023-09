Fano: La fanese Vanessa Ciavaglia è 'La Bella d'Italia' delle Marche [FOTO]: accesso alla nazionale anche per altre due fanesi e per una mondolfese

2' di lettura

04/09/2023 - In Piazza Kennedy, in occasione della storica Festa della Pallavolo, sabato 2 settembre si è svolta la finale regionale del concorso di bellezza nazionale “La Bella D’Italia”. Un red carpet dedicato alle 25 finaliste, che oltre a presentarsi al pubblico in mise elegante e costume, hanno presentato le nuove collezioni autunno e inverno dei negozi Boutique Capriccio di Moie, Atelier Sguardi di Jesi e Ottica Centrale di Moie. Ad aprire la serata la sfilata dei bambini con lo storico negozio Mamma e Co. di Jesi. Una serata ricca di emozioni, con il cantante vincitore del Summer contest del concorso canoro Marche in Canto: Nicola Fattori, e con le atlete dell’Asd Fantasy Ginnastica Twirling.

La kermesse è stata presentata da Lara Gentilucci e Augusto Alessi, entrambi vestiti dall’Atelier Sguardi, e dai gioielli della gioielleria Santarelli di Moie. Una manifestazione sostenuta da diverse realtà del territorio e da due main sponsor: Donzelli Group di Rosora e Ferramenta Sarti di Castelplanio e Moie. Il tour estivo del concorso di bellezza è stato organizzato dall’Agenzia Pink Eventi di Francesca Cecchini esclusivista del brand nella Regione Marche e Romagna che a fine serata dichiara “Questa sera non vorrei essere al posto dei giurati, il livello è molto alto, le ragazze sono belle ma soprattutto brave, fosse per me le porterei tutte in finale nazionale, ma come sempre sarà compito della giuria decretare la vincitrice”.

La giuria tecnica ha visto al banco ben otto giurati: il giornalista Mauro Luminari, l’insegnante e estetista Carmela Lauria, la titolare Moplan Silvia Bussoletti, l’insegnante e titolare Chk Patricia Giovi, Abele Cingolani della Donzelli Group, lo staff Pink Eventi con Anna Stolfa, il produttore discografico ex batterista di Vasco Rossi Roberto Casini e il presidente di giuria Pier Paolo Storoni. La giuria ha decreta le finaliste che rappresenteranno la Regione Marche in occasione della finale nazionale. Passano il turno: LUCREZIA PIERUCCI (16 anni di Fossombrone), ALICE AFANASI (20 anni di Pesaro), GIOVANNA BORDONI (16 anni di Moie), MANILA VIOLINI (16 anni di Agugliano), MARIARCA ZUPO (21 anni di Ostra), BEATRICE BIONDI (19 anni di Rimini), GIORGIA TRIMARCHI (20 anni di Jesi), DENISE CEFARIELLO (18 anni di Fano), GIULIA MOSCA (20 anni di Mondolfo), ELISA BRAMUCCI (17 anni di Fano), CAMILLA ZANCHETTA (21 anni di Falconara Marittima). Alla finale regionale presenti anche i due vincitori delle categorie Baby: Cesare Guerra e Noemi Brescini.

Vince la Finale regionale e conquista il titolo “La Bella D’Italia Regione Marche” VANESSA CIAVAGLIA (18 anni di Fano).