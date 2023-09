Civitanova: Hockey giovanile: successo per la 6a edizione del Torneo Internazionale del Picchio a Potenza Picena

2' di lettura

04/09/2023 - Oltre 300 giocatrici e giocatori dai 6 ai 16 anni, 16 squadre, 154 partite in 3 giorni.

Questi i numeri della Sesta Edizione del Trofeo del Picchio, torneo internazionale giovanile di hockey su prato svoltosi lo scorso fine settimana all’Hockey Stadio di San Girio. La competizione, organizzata dall’H.C.

Potentia in collaborazione con l’H.C. Potenza Picena sotto il patrocinio del Comune e della Regione Marche, ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, dalla Croazia e della Slovacchia. “Un evento che è un fiore all’occhiello per il movimento dell’hockey giovanile marchigiano – ha sottolineato il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna – ottima l’organizzazione del sodalizio potentino che puo’ vantare di essere una delle tre società in Italia ad avere sia la squadra maschile che femminile in serie A1”.

Alle premiazioni hanno preso parte, oltre al Presidente Luna, il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, il Consigliere Regionale Pierpaolo Borroni, il Consigliere Provinciale Massimo Caprani, il Consigliere Comunale Simone Pantanetti ed autorità sportive della Federhockey.

“Un successo che aumenta di edizione in edizione – ha detto il Sindaco Tartabini – grazie all’enorme lavoro dello staff societario e dei tanti volontari che silenziosamente, dietro le quinte, rendono possibili iniziative di questo tipo”. Un particolare ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Porto Potenza Picena, per il supporto sanitario fornito nelle tre giornate di gara.

