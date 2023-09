Scherma: Greganti, Giordani e Fattori, i tre fiorettisti del Club Jesi convocati al ritiro degli "Azzurrini"

1' di lettura

01/09/2023 - A poco più d’un mese dagli straordinari successi degli Assoluti al Mondiale di Milano, sta per prendere il via l’appuntamento con gli allenamenti “Azzurrini”.

Giorni fondamentali per tutti gli Under 17 e Under 20 prescelti, con la presenza anche dei migliori Allievi del 2023, che avranno la possibilità di prepararsi con gli atleti più grandi respirando così per la prima volta l’aria e l’emozione di un Collegiale della Nazionale.

Il Fioretto si ritroverà dal 4 al 10 settembre a Sarnano, località marchigiana diventata punto di riferimento dell’arma diretta da Stefano Cerioni. Sono 40 gli atleti, 20 ragazzi e altrettante ragazze, convocati dal Commissario tecnico per questo inizio di stagione in rappresentanza di 22 società italiane (di cui 3 gruppi sportivi) tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia.

Per la nostra regione sono stati selezionati tre atleti del Club Scherma Jesi, il fiorettista Federico Greganti e le fiorettiste Sofia Giordani e Maria Elisa Fattori.

Oltre al Responsabile d’arma Stefano Cerioni, faranno parte dello staff la Maestra jesina Maria Elena Proietti Mosca e il tecnico delle armi Siro Santoni.

Questo ritiro darà la possibilità a questi emergenti fiorettisti jesini di allenarsi con i protagonisti dei successi internazionali Under 17 e Under 20 dell’ultima stagione.

Per tutti, indistintamente, gli “Azzurrini” rappresenteranno il primo grande impegno nel percorso di rincorsa dei propri sogni in pedana, in vista dei due momenti clou della prossima stagione giovanile: gli Europei di Napoli dal 22 al 29 febbraio 2024 e i Mondiali a Riyad, in Arabia Saudita, dal 12 a 20 aprile 2024.