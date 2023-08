"L'Italia vincente nelle Marche": quattro appuntamenti nella regione

2' di lettura

28/08/2023 - Tra venerdì 25 e sabato 26 agosto i circoli marchigiani di Fratelli d'Italia hanno organizzato 4 appuntamenti di "Italia Vincente", la campagna estiva del partito con cui rilanciare le iniziative del Governo Meloni e illustrare a tanti cittadini, residenti o vacanzieri, i primi risultati a poco meno di un anno dalla vittoria delle elezioni del settembre 2022.

La sera di venerdì 25 la campagna si è tenuta a Fano, con un gazebo informativo al quale ha partecipato tra gli altri On. Antonio Baldelli; sabato 26 invece ci si è spostati nell'anconetano, con un gazebo la mattina presso la Rotonda di Senigallia e il pomeriggio alla Spiaggia del Passetto di Ancona, con la presenza di On. Stefano Benvenuti Gostoli. La manifestazione si è poi tenuta anche a Potenza Picena, presso il Balneare L'Ancora, in concomitanza con la Festa della Gioventù, evento organizzato dalla sezione provinciale di Macerata di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze On. Lucia Albano.



A partecipare a tutti e 4 gli appuntamenti è stata Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia nelle Marche: "Le Marche si sono distinte, ancora una volta, per la prontezza e la qualità nell'organizzazione di una campagna nazionale da proiettare sui territori. Il Governo in meno di un anno ha già tracciato una strada chiara sui temi del lavoro con una disoccupazione ai minimi e una crescita economica migliore a quella di Francia e Germania. Il riscontro molto positivo da parte dei tanti che si sono avvicinati ai nostri gazebo dimostra che la rotta tracciata è quella giusta e che non dobbiamo assolutamente fermarci. Stiamo lavorando a riforme su fisco, giustizia e sicurezza e sono certa che l'Italia e le Marche trarranno enormi benefici dai prossimi anni di Governo" dichiara Sen. Elena Leonardi.