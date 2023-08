Fermo: MarCHESTORIE è in partenza: 5 comuni del Fermano e 4 dell'Ascolano sotto la direzione artistica dell'associazione "Ho un'idea"

3' di lettura

28/08/2023 - Nei fine settimana di settembre, a partire dal prossimo (1,2 e 3), i borghi storici delle Marche si riempiranno di spettacoli, eventi e concerti, volti a raccontare storie, miti e leggende dei luoghi per far conoscere a turisti e compaesani le bellezze del territorio.

Chi promuove il tutto? Il format è Marche Storie. Giunto alla sua terza edizione, coinvolge enti pubblici in collaborazione con associazioni culturali e teatrali. Una di queste è proprio Ho un'idea, associazione all'interno della quale convivono maestranze del mondo dello spettacolo, progetti singoli e collettivi, realtà teatrali e attori esclusivamente made in Marche.

A seguito del bando regionale indetto per Marche Storie, i membri dell'associazione Ho un'idea si sono aggiudicati la direzione artistica di 5 Comuni della provincia di Fermo e 4 della provincia di Ascoli: 9 in totale da dividere in 3 reti, nelle cui piazze e luoghi destinati, a partire da venerdì 1 settembre inizieranno a prendere vita spettacoli, trekking urbani, degustazioni, laboratori e mostre fotografiche a tema.

“Marche Storie è un festival che punta sulla tradizione di ogni borgo – spiega Mirco Abbruzzetti, uno dei direttori artistici – per cui i nostri tre progetti sono stati inerenti ai Monti Sibillini e ai racconti dei borghi, prendendo ispirazione da differenti storie”.

Nell'area capeggiata da Amandola e comprendente anche Rotella e Montedinove l'argomento principale sarà “Il romanticismo dei Sibillini contro tutte le guerre”, che si realizzerà con lo spettacolo E sul sagrato corrono liberi di Gabriele Claretti, una storia d'amore tra Luigi e Teresa inserita all'interno della macro storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Lo spettacolo sarà in scena nei giorni 1,2 e 3 nel Comune di Montedinove e replicherà prima a Rotella (8, 9 e 10) e nel Comune di Amandola nell'ultimo fine settimana, a partire dalle ore 21,30.

Ispirato invece dai racconti quattrocenteschi sul Guerin Meschino sarà invece il tema scelto da Mirco Abbruzzetti per la rete di Montemonaco (nel primo weekend), Montegallo (nel secondo) e Montefortino. La favolosa storia del Guerin Meschino è lo spettacolo diretto da Marco Renzi che vede Abbruzzetti come protagonista, e che racconta le avventure del giovane Guerin e del viaggio che lo porterà dopo svariate prove di coraggio e disavventure nell'antro della regina Sibilla, figura mitologica tramandata spesso nei racconti degli anziani del luogo.

A cura di Elena Cupidio l'area interessata dai Comuni di Monte Vidon Combatte, Montottone e Ortezzano, in cui il tema si incentrerà sui monaci farfensi che secoli orsono si stabilirono nei Comuni dell'alto marchigiano espandendo il proprio dominio sui territori della Marca Fermana. Lo spettacolo diretto da Cupidio, dal titolo Meglio ora che labora andrà in scena venerdì 15 settembre a Ortezzano, sabato 16 a Montottone e domenica 17 a Monte Vidon Combatte a partire dalle ore 21,15.

“Il nostro intento – spiega Gabriele Claretti – è quello di creare un'occasione per gli abitanti della costa marchigiana per spostarsi in montagna, dove ci sono storie da raccontare e pronte per essere ascoltate, spettacoli da vedere e attività da svolgere”. L'associazione Ho un'idea, infatti, non ha organizzato esclusivamente spettacoli teatrali ma una serie di attività per tutti i gusti e le età. In ogni Comune si svolgeranno concerti, proiezioni, degustazioni di prodotti tipici, mercati di artigianato locale e laboratori in cui imparare qualcosa, a lavorare il cuoio per dirne una.

Le occasioni per spostarsi dal mare alla montagna non mancheranno, anche perché la partecipazione agli spettacoli è completamente gratuita con prenotazione consigliata. Info nel sito ufficiale www.marchestorie.it