Università, come vivono i fuori sede nelle Marche? La Uil Giovani lancia un sondaggio

26/08/2023 - Caro affitti e alloggi introvabili, qual è la situazione degli studenti fuori sede nelle università marchigiane? Una domanda alla quale sta cercando di dare risposta la Uil Giovani che ha lanciato un questionario online per capire problematiche, criticità e possibili soluzioni per migliorare la vita dei coetanei all’interno dei quattro atenei delle Marche.

Completamente anonimo, disponibile su all’indirizzo www.uil-marche.it/questionario-caro-affitti-studenti, il questionario è stato predisposto da Uil Giovani Marche in collaborazione con l’Uniat regionale (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio).

Nelle Marche sono circa 15mila gli studenti provenienti da fuori regione e rappresentano il 35% del totale iscritti. Come vivono? Esiste il problema alloggi? In che misura incide sugli studenti e le loro famiglie? Ci sono trasporti adeguati, spazi sociali e ricreativi a misura di studente? Tutte domande che serviranno per avere un quadro più preciso rispetto a una situazione che spesso rimane sommersa. Accedendo alla pagina sul sito della Uil Marche si potrà rispondere alle domande.

Al termine, subito dopo l’invio, l’utente riceverà un codice univoco che permetterà di partecipare all’estrazione di un premio. In palio, estrazione il 30 ottobre, c’è una tenda da campeggio 3 posti, il simbolo della protesta degli studenti. “Non ci sono risposte giuste o sbagliate – spiegano dalla Uil Giovani - Proveremo insieme a individuare criticità e a dar voce alle proposte degli studenti”.