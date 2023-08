Pesaro: Non rientra a Sondrio, scattano le ricerche: 54enne trovata in stato confusionale in spiaggia

1' di lettura

24/08/2023 - Dopo impegnative ricerche effettuate tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì i Carabinieri della Stazione e del Radiomobile di Pesaro sono riusciti a individuare una donna, la cui scomparsa era stata denunciata dai congiunti a Sondrio.

La 54enne, che era stata da amici ad Urbino, avrebbe dovuto raggiungere la Lombardia partendo dalla stazione ferroviaria di Pesaro. Tuttavia, non ha mai preso il treno previsto e ha spento il telefono rendendosi irreperibile. Così, dopo la denuncia di scomparsa presentata ai Carabinieri di Sondrio, sono stati allertati i colleghi di Pesaro.



Ore di ricerca hanno permesso di ricostruire che la donna aveva effettivamente lasciato Urbino e raggiunto Pesaro, senza però arrivare in stazione. Infine, la donna, chiedendo a una persona incrociata per strada di poter utilizzare il telefono per inviare un messaggio, ha scritto a un amico che avrebbe trascorso un giorno al mare.



I Carabinieri sono così riusciti a localizzare la donna ancora a Pesaro e, ispezionando tutti i lidi, a ritrovarla in spiaggia a Fossosejore in stato confusionale.



La donna si trova ora in osservazione presso l’ospedale di Urbino non in pericolo di vita.