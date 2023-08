Macerata: compravendita di droga in treno: 22enne in manette

1' di lettura

23/08/2023 - A seguito di un'operazione dei Finanzieri del Gruppo di Macerata nell’ambito di attività di controllo economico del territorio e contrasto ai traffici illeciti, un 22enne è finito agli arresti domiciliari mentre un secondo ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i militari del Gruppo di Macerata, in collaborazione con l’unità cinofila antidroga della Compagnia di Civitanova Marche, hanno dato esecuzione ad un’operazione avviata nei pressi della stazione ferroviaria di Macerata.

I finanzieri hanno sottoposto a controllo due ragazzi, un 20enne di Montegranaro (FM) e un 22enne di Macerata, appena scesi dal treno, insistentemente segnalati dal cane antidroga Hanima. Il ragazzo, residente a Montegranaro, trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish, nell’immediatezza del controllo ha riferito di averli poc’anzi acquistati dal suo compagno di viaggio, trovato in possesso di circa sei grammi della stessa sostanza oltre a 1.050 euro in contanti.

In relazione alle evidenze investigative acquisite, le operazioni di polizia giudiziaria sono proseguite presso l’abitazione del ragazzo di Macerata, dove i militari, all’interno di una vetrinetta situata nella camera, hanno rinvenuto circa 85 grammi di hashish oltre ad un coltello e un bilancino. In totale sono stati sequestrati oltre 90 grammi di hashish. Il 22enne è stato arrestato e posto dalla locale Autorità Giudiziaria ai domiciliari, mentre il 20enne è stato segnalato alla locale Prefettura.