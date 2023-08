Crediti edilizi, Mangialardi (PD): "Serve la legge regionale per lo sblocco, Acquaroli deve rimediare agli errori"

1' di lettura

18/08/2023 - Il recente parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha certificato la validità e la bontà della legge regionale della Basilicata n. 20/2023 finalizzata allo sblocco dei crediti edilizi elimina finalmente ogni ambiguità e ogni perplessità: i crediti possono essere acquistati da enti pubblici economici regionali e società partecipate.

Il Gruppo Consiliare del PD Marche e quello del Movimento 5 Stelle sollevano da mesi questo tema: sia con atti ispettivi, che con proposte di legge. Già attraverso la mozione n. 354/23 proponevamo di far ripartire le cessioni dei crediti, ma la destra marchigiana bocciò questa proposta, dimostrando tutto il suo disinteresse e insensibilità verso la condizione difficilissima dei soggetti coinvolti dai provvedimenti scellerati del governo Meloni.



Abbiamo depositato proposte di legge, sia a firma PD, sia a firma M5S. La PdL n. 207/23, in particolare, prende spunto proprio dalla legge regionale lucana ora dichiarata conforme al dettato costituzionale dal MEF.



Invitiamo il Presidente della Prima Commissione Marinelli a calendarizzare immediatamente la discussione di questa proposta per giungere a una rapida approvazione in Consiglio: le famiglie, le imprese, i professionisti non possono più attendere!



Ricordiamo ad Acquaroli e alla sua maggioranza che i marchigiani li hanno eletti non difendere i loro interessi, non quelli di Giorgia Meloni. Se il governo prende decisioni ingiuste gettando sul lastrico famiglie, imprese e fornitori, le Regioni, come fatto coraggiosamente in Basilicata dal Presidente Vito Bardi (peraltro a capo di una giunta di centrodestra), dovrebbero cercare di rimediare agli errori, e non fare gli avvocati d’ufficio di cause indifendibili.