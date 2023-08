Fermo: Sant’Elpidio a Mare: “Pozzo verde!”, la Contrada San Martino si aggiudica la 71esima Contesa del Secchio

4' di lettura

14/08/2023 - I verdi della San Martino si sono aggiudicati l’ambito Secchio, portando il palmares della contrada a quota 19 vittorie e raggiungendo quindi Sant’Elpidio e San Giovanni. Ottima la riuscita della manifestazione, con un pubblico numeroso a seguire corteggio storico e gioco del pozzo.

È il verde a colorare il Mandozzi nella serata di ieri. I fumogeni e le bandiere di giocatori e contradaioli esultanti invadono infatti il campo di gioco non appena la campanella decreta la fine dell’ultimo match della giornata, quello tra Sant’Elpidio e Santa Maria, ancor prima di attendere i punteggi dell’ultimo scontro e quindi la classifica ufficiale. Una vittoria attesa da quattro anni - è del 2019 l’ultima vittoria di San Martino, prima di una serie di vittorie dei Gialli - e che porta il palmares dei Verdi a quota 19 contese, raggiungendo così San Giovanni e Sant’Elpidio.

Una festa che arriva al culmine di una lunga giornata iniziata già nel primo pomeriggio con i preparativi dei figuranti per il corteggio storico. Corteggio che, come da programma, è iniziato intorno alle 17 con l’arrivo di contrade e delegazioni foranee in piazza Matteotti, dove ha sede la prima parte della rievocazione: dal palco antistante il palazzo comunale, il sindaco Alessio Pignotti, nelle vesti di Podestà, dà ufficialmente il via alla settantunesima edizione della Contesa del secchio. Ad affiancarlo, nel ruolo di maggiorenti, l’assessore Maurizi, l’assessore Greci e il consigliere Doppieri. Presente sul palco d’onore - ma non in abiti medievali - anche una rappresentanza della Regione, con la consigliera Jessica Marcozzi. La rievocazione storica più antica delle Marche prosegue quindi con la seconda parte, quella più intensa e che culminerà nel gioco del pozzo. Ordinato e composto, il corteo dei numerosi figuranti, arricchito da tamburini, musici e sbandieratori, raggiunge, attraversando viale Roma, il campo sportivo Mandozzi, dove si svolgerà il gioco. Degni di nota, nel corteggio, i sontuosi vestiti di dame e cavalieri, in primis lo splendido abito indossato dalla dama di Contesa, Debora Nucci, ispirato ai dipinti del Crivelli. A ricoprire il ruolo di dama di contrada, invece, quattro elpidiensi doc: Elisabetta Menconi (San Giovanni), Ilaria Valori (Santa Maria), Francesca Raggiunto (Sant’Elpidio), Francesca Virgili (San Martino). Presente inoltre, come da consuetudine, la delegazione del Porto della vicina Porto Sant’Elpidio, che ha visto la partecipazione del vicesindaco Balestrieri nelle vesti del Guardiano del Porto, accompagnato dall’assessore Farina e dal consigliere Mignani.

Ad accogliere in campo il lungo corteo, aperto dal Gruppo storico internazionale dei musici e sbandieratori della Contesa, un pubblico festoso e colorato, con gli spalti al colmo della capienza, ben divisi in quattro settori di tifoseria. Alessandra Gramigna, Presidente dell’Ente Contesa, come da copione introduce ogni compagine ricordando le contese vinte e presentando dama di contrada, priore, presidente. Seguono quindi i momenti ormai divenuti di rito: l’inno d’Italia intonato dai musici, il ricordo di chi ha lavorato per la manifestazione ed è venuto a mancare di recente, il sorteggio della combinazione di gioco. “Il significato della parola ‘contesa’ è spesso negativo, indica una lite, una disputa”, afferma il sindaco Pignotti nel saluto al pubblico; “ma il vero significato, quello originario, è di tendere con tutte le proprie forze verso un obiettivo. Mi auguro che sia questo a prevalere, l’idea di essere, insieme, una comunità che tende insieme verso un obiettivo”. A richiamare al senso di comunità anche la stessa Gramigna, riferendosi alla querelle ancora in corso con la Contrada San Giovanni: “Con il gioco del pozzo vogliamo ricordarci che siamo tutti una comunità, l’Ente Contesa ha in questo il ruolo di far rispettare le regole, e come è accaduto anni fa con la San Martino, ora non si poteva pensare a un trattamento diverso per altre contrade, perché non ci sono contrade di serie A e di serie B”. Una frattura che non sembra però essere vicina a ricomporsi, dato che, come annunciato, la fazione dei rossi ‘dissidente’ ieri ha comunque tentato di sfilare con alcuni figuranti ma è stata fermata - come prevedibile - all’ingresso del centro storico.

La classifica finale, al termine delle sei partite - nell’ordine, San Giovanni-Sant’Elpidio, Sant’Elpidio-San Martino, San Martino-Santa Maria, Santa Maria-San Giovanni, San Giovanni-San Martino, Sant’Elpidio-Santa Maria - vede quindi San Martino al primo posto con 326 punti, seguita a poca distanza dalla Magnifica Contrada Santa Maria (289 punti), quindi Contrada Cavaliera Sant’Elpidio (258) e Nobile Contrada San Giovanni (244). Una vittoria sancita ufficialmente dalla consegna del secchio, in piazza Matteotti, tra i festeggiamenti e l’esultanza di contradaioli e giocatori. Appuntamento, ora, alla Contesa 2024, per l’edizione numero 72 della più antica rievocazione storica marchigiana.