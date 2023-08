Civitanova: "Piazza Conchiglia - A greener evolution": serate in musica con Mark Zitti, Nico Gori, Ares Tavolazzi, Massimo Moriconi e tanti altri

3' di lettura

12/08/2023 - Le settimane centrali del mese più caldo dell’estate si raccontano a suon di musica, enogastronomia di qualità, percorsi verdi cicloturistici e blu del mare secondo la formula dell’edizione 2023 di "Piazza Conchiglia - A greener evolution", festival organizzato dall'Associazione Culturale Conchiglia Sound, sostenuto dalla Regione Marche e dal main sponsor Bijouet, patrocinato dal Comune di Civitanova Marche e con la partnership tecnica dell’Azienda dei Teatri di Civitanova.

Il festival, tra esperienze di alta qualità musicale, culturale ed enogastronomica, promuove un territorio plurale da vivere e conoscere anche attraverso i percorsi cicloturistici e le escursioni in mare, regalando ai turisti un’esperienza a tutto tondo.

È proprio in questo progetto multisfaccettato che si sviluppa la fitta programmazione del cuore di agosto.

Proprio a Ferragosto, si rinnova l’appuntamento con un must di Piazza Conchiglia, il Mark Zitti& Friends, atteso concerto di ogni estate. La grande energia di Mark Zitti tornerà come da tradizione ad accompagnare la serata più calda dell’estate in compagnia di tanto jazz e tanti amici. Swing dal suono tagliente ma accattivante, una vocalità calda e versatile, jazz passionale e vigoroso: sono questi gli ingredienti della serata che vedrà la partecipazione di numerosi musicisti.

Giovedì 17 per la rassegna Duet, arriva Anna Greta Giannotti con Ludovica Gasparri. Voce e chitarra una incursione nel grunge senza dimenticare la vena più acustica.

Domenica 20 in occasione di VitaVita, doppio imperdibile appuntamento. Si inizia con Matteo Paggi and the Giraffes, progetto del quintetto capitanato dal trombonista Matteo Paggi che annovera in formazione, Simone Alessandrini al sax, Emanuele Fioretti al piano, Lorenzo Scipioni al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. C’è molto della scuola del Maestro Enrico Rava in questa formazione, tanto che sia Paggi che Evita Polidoro sono coinvolti nel progetto “Enrico Rava and the Fearless Five”.

Il quintetto presenta musica originale, che mira all’esposizione di melodie coinvolgenti e ritmi fluidi. Energia danzante, fuoco, aria e densità creano un sound originale che sicuramente prende ispirazione da quello di Enrico Rava: infatti la band proporrà anche dei suoi brani rielaborati secondo le esigenze dello spirito.

A seguire Ares Tavolazzi Quartet, progetto che ha dato vita al disco “Stelle e satelliti” prodotto da Groove Master Edition. Un racconto jazz moderno ma profondamente debitore di una cultura musicale capace di abbracciare più di una fonte d’ispirazione.

Il progetto annovera oltre al grande maestro Ares Tavolazzi già bassista degli Area e attivo in moltissimi altri progetti jazz in giro per l’Italia e per il mondo, il pianista Mauro Gubbiotti, il sassofonista sanmarinese Simone La Maida e il batterista marchigiano d’adozione Massimo Manzi.

La settimana successiva si apre giovedì 24 con il progetto in solo di Matteo Tordini mentre il 27 altro grande appuntamento in piazzetta con il progetto che vede alla voce Emilia Zamuner, vincitrice del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2016; al contrabbasso Massimo Moriconi, contrabbassista tra i più stimati nel mondo del jazz, è molto attivo anche in contesti diversi, come per esempio il lungo sodalizio artistico con Mina; al clarinetto e sax Nico Gori, musicista fiorentino si è espresso ai massimi livelli nelle situazioni più varie – big band, orchestre sinfoniche e gruppi jazz – sia come leader che come richiestissimo sideman, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, oggi, tra le altre cose, punto fermo degli spettacoli di Drusilla Foer.

Prenotazioni presso i locali della Piazzetta, Mescola, Vicolo Marte, Vintage Cafè. Spettacoli a partire dalle ore 21.

