Fermo: Fermana, i tifosi riqualificano lo stadio

12/08/2023 - FERMO - L'Associazione "Solo Fermana" si prende cura del manto erboso, degli spogliatoi, della tribuna stampa e della hospitality dello Stadio Recchioni. Gli ultimi arrivi dall'Inter.

Un lavoro davvero ammirevole compiuto in maniera totalmente disinteressata e solo nel bene della città di Fermo e della Fermana.

Dopo essere riuscita un anno fa a completare la ristrutturazione del piano terra dell'edificio in cui ha sede la Fermana FC, e allestire finalmente un bellissimo museo sulla storia della squadra gialloblu (progetto nato quasi 20 anni fa quando presidente era Battaglioni), l'Associazione dei tifosi “Solo Fermana” ha compiuto un altro importante lavoro di riqualificazione degli spogliatoi (sia della squadra di casa che ospiti) e del magazzino della Fermana all'interno dello stadio comunale Bruno Recchioni.

Donata anche attrezzatura per aiutare la cura del manto erboso nella speranza di risolvere l'annoso problema delle pessime condizioni del tappeto verde, che difatti in questi giorni di agosto si presenta in ottimo stato.

Un esempio lampante di come una squadra di calcio della propria città la si sostenga lavorando, contribuendo e dando una mano anche in maniera silenziosa e sottotraccia.

Questo pomeriggio presso lo stadio “Bruno Recchioni “ si è ufficialmente svolta la consegna dei due macchinari per un valore superiore ai duemila euro necessari per la cura del manto erboso, donati in comodato d’uso al Comune di Fermo dall’Associazione Solo Fermana.

Si tratta in particolare di uno spargiconcime ed una botte per il diserbante.

L’Associazione di tifosi “Solo Fermana”, da sempre vicina alla società gialloblù grazie al sostegno dei soci che sottoscrivono la tessera e alle donazioni di fermani, da fine campionato si è presa l’impegno di ristrutturare e fare lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle zona spogliatoi e tribuna stampa del Recchioni; inoltre alcuni membri del direttivo hanno offerto la propria disponibilità nella gestione dell’area Hospitality durante le partite in casa e nel cercare di avvicinare realtà locali alla società; un fattivo contributo anche nella creazione vera e propria della tanto attesa Casa Fermana (ex casetta rossa).

Il costo totale dell’acquisto dei macchinari e della sistemazione con relativo mobilio nuovo della zona magazzino e spogliatoi ha superato i 2500 euro, cifra possibile solo grazie a chi con le proprie possibilità è venuto incontro alle nostre necessità.

L'Associazione Solo Fermana coglie l’occasione per ringraziare i donatori e i tifosi che le sono vicini e da l’appuntamento ai supporters canarini al 3 settembre per la prima partita del campionato 2023-2024 a Carrara.

(Nella foto di copertina: una rappresentanza del Direttivo di Solo Fermana, l'assessore allo sport e bilancio del Comune di Fermo Alberto Scarfini e per la Fermana FC. Walter Matacotta).

OGGI AMICHEVOLE CON CHIESANUOVA

Oggi pomeriggio alle ore 17, al campo Pelloni di Porto San Giorgio, allenamento congiunto tra Fermana e Chiesanuova, formazione militante nel campionato di Eccellenza Marche. Sarà l'ultimo impegno prima del “rompete le righe” ferragostano.

NESSUN “TERREMOTO” IN SOCIETÀ

Con un comunicato di questa mattina la Fermana FC ha smentito l'ipotesi formulata su qualche testata di un terremoto all'interno della società per l'eventuale abbandono del consulente Nori. Da indiscrezioni da noi raccolte Nori potrebbe non avere gradito il fatto che il figlio giochi poco, però questa resta una scelta tecnica insindacabile dell'allenatore Bruniera, ed in ogni caso avevamo già detto che dei circa trenta giocatori aggregati al ritiro di Sefro una buona metà non è parsa all'altezza del campionato di serie C, quindi da oggi a fine agosto c'è da attendersi un'ulteriore scrematura.

Ad ogni buon conto, anche se il consulente Nori dovesse interrompere la sua collaborazione con la Fermana (il comunicato non chiarisce se ciò sia avvenuto o meno) non sarà la fine del mondo, né un terremoto, ma al massimo una piccola scossa di assestamento, visto che trattasi di un collaboratore esterno facilmente sostituibile per il progetto di ristrutturazione del debito. Se “morto un Papa se ne fa un altro”, figuriamoci un consulente aziendale.

CALCIOMERCATO: DALL'INTER CURATOLO CON PANCHINE IN CHAMPIONS

La prima squadra ha terminato il ritiro a Sefro e da ieri è tornata ad allenarsi nel Fermano.

La società gialloblù ha ingaggiato in prestito altri due giovani calciatori provenienti dall'Inter: l'attaccante Dennis Curatolo (anticipato già quattro giorni fa da Vivere Fermo) e l'esterno Nicolò Biral, entrambi classe 2004 (foto in basso).

Curatolo è un attaccante moderno, capace di giocare da prima o seconda punta; si è messo in evidenza nel settore giovanile dell'Inter scavalcando le gerarchie e collezionando anche convocazioni e panchine importanti sia in Champions League che in campionato. Con la formazione Under 18 nerazzurra Curatolo ha messo a segno 14 gol in 20 presenze due stagioni fa mentre con la formazione Primavera la scorsa stagione ha realizzato 4 reti in campionato, una in Youth League e una in Coppa Italia.



Biral è un esterno duttile capace di coprire l'intera fascia; per lui anche un passaggio nel settore giovanile dell'Atalanta prima di approdare all'Inter dove si è messo in evidenza in Under 18 e in Primavera dove lo scorso anno ha collezionato 9 presenze e un gol.

