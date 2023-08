Senigallia: Rush di fine stagione, tutti gli eventi in programma sulla spiaggia di velluto

2' di lettura

11/08/2023 - Il lungo ponte di ferragosto dà il via allo sprint di fine stagione. Dopo l'andamento altalenante delle presenze delle ultime settimane, complice anche il maltempo, per la stagione turistica è arrivato il tempo della resa dei conti.

Agosto ripropone eventi consolidati della tradizione senigalliese: dai fuochi d'artificio sul mare, al festival del giallo, da Destate la Festa, alla fiera Campionaria e alla Fiera di Sant'Agostino. Il lungo week end che si apre oggi comincia con il Festival anni '80 “Back to the past – Tribute Band” che si tiene fino a domenica dalle 21,30 in piazza Garibaldi. Da domenica a martedì dalle 21,30 alla Rotonda a Mare l'Estetica dell'Effimero propone una nuova rievocazione, “Della Rovere, la Signoria sul mare”.



La vigilia di Ferragosto come sempre spazio al divertimento e alle feste in spiaggia, con le deroghe agli orari di chiusura di bar e locali. In centro è tempo di “Destate la Festa”, evento promosso dalla Pastorale Giovanile di Senigallia in collaborazione con il Comune, per tre serate di musica, spettacolo, cultura con stand gastronomici dalle 21 in piazza Garibaldi. Lunedì 14 è previsto il concerto degli “Shampisti” mentre martedì 15 il momento di riflessione è con “Il tempo per guarire”, incontro con Silvio Cattarina e don Marco Pozza e mercoledì 16 “Vienimi a salvare”, spettacolo a cura dei ragazzi di Destatelafesta.



Per gli amanti della musica il 17 agosto alle 21,30 nella chiesa del Porto torna il Festival Organistico Internazionale “Città di Senigallia” con il maestro Stefano Rattini. Giovedì 18 si cambia musica, in piazza Garibaldi alle 21,30 ci sono i “Beatles Senigallia tribute” mentre sanato 19 il testimone passa alla “Fisorchestra”. Sempre sabato dalle 21,30 in piazza Saffi si terranno dimostrazioni di scienza per i bambini. Dal 21 al 25 agosto torna una nuova edizione del festival del giallo “Ventimilarighesottoimari” con incontri con autori e presentazioni di libri nei giardini della scuola pascoli alle 18.30 e alle 21.30.



Martedì 22 è la volta dell'evento agostano più atteso, quello dello spettacolo pirotecnico sul mare (in caso di maltempo sarà rinviato al 23) che come ogni anno omaggia turisti e cittadini. L'estate finisce, come da tradizione, con la Fiera Campionaria allo stadio, dal 24 al 30, e con la Fiera di Sant'Agostino dal 27 al 30 agosto per le vie del centro storico.