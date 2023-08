Senigallia: Alluvione 2022: partono altri interventi di pulizia del Misa

2' di lettura

11/08/2023 - Dopo il primo intervento iniziato lunedì scorso nell’alveo del fiume Misa, nella zona che comprende Borgo Bicchia verso il Ponte Arceviese, sono partiti altri lavori per continuare il lavoro di pulizia del reticolo fluviale.

"Insieme alla programmazione degli interventi strutturali che sta avvenendo nell'ambito dell'ordinanza 1011 - così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, commissario per l'alluvione - è altrettanto importante continuare ad operare per la pulizia degli alvei fluviali. Questi nuovi interventi si concentrano su diversi tratti tra Senigallia, Ostra, Pianello e Ostra Vetere, e presto saranno individuati altri lavori necessari anche nelle zone del pesarese". “Come annunciato qualche giorno fa - commenta l’assessore alla Protezione civile della Regione Marche Stefano Aguzzi - continuano spediti i lavori di pulizia che interessano il fiume Misa e a breve partiranno ulteriori lavori negli altri fiumi, compresi quelli dell’alto pesarese”.

Le lavorazioni che si stanno svolgendo sono di risagomatura delle sponde, rimozioni di alberature trascinate dalla corrente ed accumulate nell’alveo, taglio dei rami. I prossimi interventi nello specifico riguardano il Comune di Ostra: il primo nel tratto del ponte di Pianello di Ostia strada provinciale n. 360 “Arceviese” verso monte per 300.000 euro sarà effettuato dall’impresa Beani; il secondo nel tratto che da ponte Coppetto strada provinciale n. 17 “Dell’Acquasanta” va verso valle è stato affidato sempre per 300.000 euro all’impresa Eurobuilding. Stesso lavoro si sta svolgendo anche nel fiume Misa nel Comune di Senigallia nei tratti riguardanti il ponte Corinaldese verso valle tramite l’azienda Quaresima per un importo pari a 300.000 euro e, verso monte, con l’impresa Ubaldi Costruzioni Spa per un importo analogo.

In questi ultimi due interventi è compresa anche la rimozione di materiali accumulati durante le ultime piene.