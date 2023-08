Civitanova: “Viva la Vida”, la notte più lunga dell’estate inizierà all’alba al suon di violino

2' di lettura

11/08/2023 - Sta crescendo di ora in ora l’interesse per l’evento “Viva la Vida” che si svolgerà all’alba del 14 agosto (ore 05,00) presso la spiaggia dello stabilimento balneare Madeira (lungomare sud, conc.11).

L’evento, organizzato da Gianluca Crocetti, presidente Commissione Cultura del Comune di Civitanova Marche, è patrocinato da Comune di Civitanova Marche e Regione Marche e realizzato in collaborazione con l’associazione Controcomunicazione e sponsor privati.

Alessandro Gattafoni, testimonial della Lega Italiana Fibrosi cistica per lo sport, ha annunciato che vorrà essere assolutamente presente e arriverà in canoa per unirsi al pubblico del mare che sarà lì ad ascoltare il concerto del violinista Valentino Alessandrini, compositore e produttore marchigiano che eseguirà i brani accompagnato dalle danze di Giulia Alvear. Il progetto musicale "Violin Covers” di Alessandrini comprende i più grandi successi della musica arrangiati e suonati violino. Si spazierà dalla musica classica e moderna fino alla musica del grande Maestro Ennio Morricone.

Altra novità sarà la performance del Maestro tenore Augusto Celsi, che si è esibito in diversi paesi d'Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia e proporrà come preludio dell’Alba musicale "Nessun dorma", celebre romanza per tenore tratta dall'opera lirica "Turandot" di Giacomo Puccini.

Altra sorpresa, sarà la cornice pittorica curata dall’artista Daria Castelli, che esporrà in spiaggia una mostra temporanea di opere “Le musiche del mare”; pennellate cromatiche che arricchiranno l’evento insieme alla mostra fotografica già programmata di Paolo D’Angelo dedicata ai ritratti di albe.

Allo spuntare dell’alba, i ragazzi di “Citanò Ballemo” si esibiranno su musica dei dj Fausto Villa & Riccardo Gessato.

“Questa iniziativa sta piacendo moltissimo – sottolinea il consigliere comunale Crocetti – in tantissimi mi stanno chiamando, anche da fuori regione, dicendomi che non vogliono perdersi uno spettacolo così poetico ed originale. Sarà incantevole ascoltare il violino e assistere ad esibizioni di danza e arti figurative nello stesso contesto marino. Diversi comuni sulla costa sono interessati a replicare l’iniziativa. Sono orgoglioso che Alessandro Gattafoni, insieme al M° Celsi e Daria Castelli abbiano voluto dare il loro contributo. Civitanova si prepara alla settimana clou della bella stagione e ad accogliere i tanti turisti che affolleranno il litorale per i fuochi. E quest’anno, la notte più lunga dell’estate inizierà all’alba al suon di violino”.

