Civitanova: Festa patronale di San Marone, il programma della giornata con la storica processione a mare

11/08/2023 - Storica processione a mare per la festa patronale di San Marone prevista il 16 agosto p.v.

Si inoltra di seguito programma dettagliato della giornata:

Ore 17.00 – S.Messa presso la Chiesa di Cristo Re;

ore 17.40/18.00 – Processione con partenza dalla Chiesa di Cristo Re, transito in viale Matteotti direzione nord-sud, via Trento direzione molo sud;

ore 18.15/19.00 circa – imbarco e sfilata dei motopescherecci e delle imbarcazioni lungo tutto il litorale di giurisdizione tra fiume Chienti e fiume Asola, entro un miglio dalla costa, deposizione di una corona e benedizione del mare;

ore 19,15/19,30 circa – rientro dei motopescherecci al porto di Civitanova Marche e ritorno della processione al Santuario di San Marone.

