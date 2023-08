Ancona: Sopralluogo di Sgarbi in città: “Mai odiato Ancona. Ora potrò realizzare la mostra sul Rinascimento Adriatico” [VIDEO]

3' di lettura

11/08/2023 - I luoghi della cultura dorica visitati in sopralluogo dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. L'onorevole ha raccontato il suo rapporto con la città di Ancona e introdotto le 4 mostre da lui curate che verranno ospitate nei prossima anni nel capoluogo dorico

"È un rapporto di amore odio con la città di Ancona?" chiede la stampa al critico d’arte e sotto segretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che più di una volta si è espresso in modo sfavorevole rispetto alla gestione culturale del capoluogo dorico? “L’odio non c’è mai stato” la risposta di Sgarbi alla stampa, presente durante il sopralluogo del Sottosegretario “c’era una città strana in cui ogni attività culturale sembra impermeabile alla città e la città ad essa. Così negli anni ho fatto tanti eventi in tutte le Marche, tranne ad Ancona”.

In particolare Ancona era stata scelta da Sgarbi come palcoscenico di una mostra che il critico d’arte immagina da oltre 30 anni: “Ricordo la grande mostra su Lorenzo Lotto organizzata nel ’81 da Piero Zampetti. Nel suo nome da molto tempo dicevo che era importante fare una mostra sul Rinascimento Adriatico, un tema su cui non è mai stata fatta un’esposizione. Il luogo sarebbe stato ancona ma la proposta è caduta nel vuoto. Con la vittoria del centrodestra e dell’attuale sindaco abbiamo fatto l’ipotesi di istituire ad Ancona una serie di mostre che potrebbero partire già dall’inverno e da lì andare avanti. Lentamente rispetto al passato è sembrato che qualcosa si sia dissolto ad Ancona. Oggi ricostituirlo è una legittima risurrezione”. Inizia così il nuovo percorso di Vittorio Sgarbi ad Ancona. Il critico e storico d'arte che nei prossimi mesi si occuperà della direzione artistica di 4 mostre per celebrare i grandi maestri marchigiani antichi e moderni e promuovere la città e le Marche in Italia e in Europa.

“La prima mostra- come ha ricordato Sgarbi - di carattere internazionale, indica la rotta delle avanguardie del '900, dal Futurismo all'Informale. Il secondo appuntamento sarà per l'8 maggio 2024 con l'omaggio a Gino De Dominicis, anconetano, ultimo testimone dell'Avanguardia; si proseguirà l'8 dicembre con il marchigiano Luigi Serafini, moderno surrealista. La quarta grande mostra "sarà finalmente quella sul Rinascimento adriatico, dedicata a Pietro Zampetti, a partire dall' 8 maggio 2025, in un lungo percorso da Venezia alla Puglia, che inizia con il '300 e finisce idealmente con Gabriele D'Annunzio”.

Il sopralluogo è proseguito dalla chiesa di San Domenico, riaperta nelle ultime ore dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza post- sisma (costati 40.000 euro, per il ripristino del grande complesso si parla di 2 milioni di euro), ha esaminato le opere esposte, fino alla Sacrestia, e quindi si è spostato presso la Pinacoteca civica “Podesti”(destinataria di un prossimo intervento di adeguamento e ampliamento finanziato con fondi PNNR) dove si è trattenuto a lungo, visitando sala per sala e soffermandosi particolarmente in quella intitolata allo storico dell'Arte marchigiano Pietro Zampetti che accoglie i capolavori di Tiziano (Pala Gozzi e Crocifissione). Ha quindi esaminato anche gli spazi all'ultimo piano dove verranno eseguiti i lavori, affacciandosi all'aperto sui tetti del centro storico e con vista porto, ed è quindi sceso ai depositi dove sono conservate decine e decine di dipinti in attesa di collocazione.

“Ora è da rivedere il funzionamento di un museo (la Pinacoteca n.d.r.) che è memorabile per non avere un catalogo- ha commentato l'onorevole Sgarbi- Una cosa che non c’è da nessuna parte. Evidentemente una distrazione”.

Partecipatissimo il sopralluogo a cui si sono uniti amministratori e politici del territorio a partire da dal Sindaco Daniele Silvetti, dall'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini e dalla Soprintendente ad Archeologia e Belle Arti di Ancona e Pesaro- Urbino, Cecilia Carlorosi. A partecipare anche gli assessori Orlanda Latini e Marco Battino e il consigliere regionale Carlo Ciccioli.