Vitri (PD): “Nel nuovo piano socio sanitario nessuna risposta alle liste d’attesa e alla carenza di personale"

09/08/2023 - Abbiamo aspettato fino ad oggi, tre anni, - dichiara la Consigliera regionale Micaela Vitri - sperando che la Giunta Acquaroli mantenesse le promesse della campagna elettorale: riaprire 13 ospedali definiti “chiusi”, ridurre la mobilità passiva e le liste d’attesa.

In questo Piano Socio-sanitario però non c’è nessuna di queste promesse mantenute ed è per questo che, oggi in Consiglio, mi sono rifiutata di votarlo. La grande assente è proprio la risposta nel Piano all’emergenza delle lunghe liste d’attesa e del CUP. Impossibile trovarla e si sfiora il ridicolo a pagina 131-132 leggendo che prevedono un’indagine di “customer satisfaction” sul Cup, per capire poi come procedere. Cioè dovremmo pagare pure l’indagine perché la Regione non conosce i problemi del Cup, che non dipendono dai centralini, ma ovviamente dalla carenza di prestazioni sanitarie messe a disposizione.

Non c’è assolutamente nulla di immediato per la riduzione delle liste dei tempi di attesa per l’accesso a visite specialistiche e alla diagnostica e niente per rendere in tempi più brevi più agevole l’accesso alle prenotazioni. Mi chiedo: perché nella vicina Emilia-Romagna troviamo strumenti di risonanza magnetica ed ecografi che lavorano h 24, mentre noi non abbiamo nemmeno le prenotazioni aperte? Preoccupanti sono soprattutto le politiche di risorse del personale medico sanitario.

In questo piano c’è una lista di progetti – prosegue Vitri -, ma sembra un conto senza l’oste. Nessun impegno per togliere il tetto di spesa al personale. Nessun impegno per mettere invece un tetto ai compensi dei medici delle cooperative o società private, che in 3 giorni guadagnano il quadruplo di chi è assunto con regolare concorso pubblico. Nessuna opportunità di crescita per i professionisti del sistema pubblico che rappresentano un’eccellenza. L’unica novità arrivata dalla Giunta del triumvirato Acquaroli-Saltamartini-Baldelli – incalza Vitri - riguarda la delibera 674 firmata dallo stesso presidente il 15 maggio 2023, che ha già stanziato 1.135.000,800 euro come maggiorazione del trattamento economico dei Direttori Generali e dello staff delle cinque nuove aziende sanitarie territoriali (AST). Oltre 1 milione, che non sarà coperto con risorse aggiuntive, ma con taglio dei servizi, quindi meno soldi per medici e infermieri che andranno in tasca ai nuovi Dirigenti nominati dalla Giunta. Invece oggi ci ritroviamo con un Piano, definito a parole sociosanitario, che non solo lascia gli ospedali di Sassocorvaro, Cagli e Fossombrone com’erano, ma cancella pure quello di secondo livello tra Pesaro e Fano, scippando tutta la nostra provincia di uno stabilimento con diverse funzioni di secondo livello presenti solo nell’Azienda Ospedaliera di Torrette.

Con questo Piano la Provincia di Pesaro e Urbino è stata destinata ad una sanità minore in termini di potenzialità, qualità e prestazioni. Dove sono finite le promesse sugli ospedali? Tre anni fa- precisa Vitri - a Fossombrone il presidente Acquaroli con l’attuale premier Giorgia Meloni davanti all’ospedale promettevano il “ripristino” di tutti i servizi. Lo stabilimento che era un Ospedale di Comunità rimane tale anche con questo Piano. Eppure non si capisce perché Fossombrone non abbia avuto la deroga di Pergola e Cingoli, valutando anche gli accessi al Pronto Soccorso e la notevole distanza da quello di Urbino che è il nosocomio di riferimento. Non va meglio ad un altro ospedale di comunità – continua Vitri - come quello di Sassocorvaro.

Qui dopo tante promesse la Giunta Acquaroli si è persa addirittura l’occasione di renderlo pubblico ristrutturando l’ala inagibile con i fondi PNRR. Voglio ricordare che era stato siglato l’accordo con un privato proprio perché questo aveva ristrutturato parte dello stabile in cambio dell’offerta di servizi. Passando a Cagli, dove invece è previsto un nuovo edificio, in questo Piano non c’è nemmeno scritto come si troverà il personale sanitario per lavorarci. Si attingerà dall’ospedale vicino di Urbino “spolpandolo” come sta avvenendo ora a favore di Pergola? O si prenderanno ancora medici a gettone a 140 euro l’ora dal privato? Quanto a Pergola, ricordo che questo ospedale manteneva la funzione per acuti già dal Piano del 2012-2014, che insieme ad Amandola era già un ospedale di area disagiata. Ora l’unica novità nel Piano è l’aggiunta dello stabilimento di Cingoli, Comune dell’assessore Saltamartini, a dimostrazione che c’è una gestione della sanità curata come il proprio orticello di casa.

Per i nostri tre Ospedali di Comunità Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro il nuovo Piano Socio-Sanitario prevede che si facciano la stabilizzazione dei pazienti e l’eventuale trasporto al Pronto Soccorso dipartimento di emergenza e accettazione di riferimento attraverso la rete del 118 con una osservazione breve e non intensiva. Parole preoccupanti, altro che potenziamento! È evidente che i 3 miliardi che la regione Marche ha per finanziare la sanità non saranno sufficienti per sostenere questo piano socio sanitario. Inoltre, calcolando i servizi previsti nelle nuove strutture delle Case di comunità, si evince che in totale servirebbero almeno 2742 unità di nuovo personale tra medici, infermieri e oss, che attualmente non ci sono. Mi chiedo perché la Giunta Acquaroli “fa spallucce” - – conclude Vitri - verso i veri impegni che dovrebbe prendersi: abbattere il tetto per la spesa sanitaria e chiarire il rapporto tra pubblico e privato. Forse ha intenzione di continuare a far lavorare questi ospedali e Case di Comunità con medici pagati a gettone? Dove andrà a finire la qualità dei servizi offerti? Ricordo che parliamo della sanità che deve curare e salvare la vita delle persone.”