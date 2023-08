Pesaro: Risorse soltanto ai capoluoghi, ‘attriti’ con Pesaro. Seri contro il sistema: “Paradossale, basta disparità”. L’appello ai parlamentari e ai consiglieri regionali del territorio

3' di lettura

09/08/2023 - Capoluoghi di provincia mangia-tutto. E agli altri niente. Neppure se si tratta di città più grandi, popolose, magari anche più intraprendenti. Con più progettualità. Di certo con maggiori necessità per via di dimensioni e abitanti. Una disparità ormai arcinota, e contro cui il sindaco di Fano Massimo Seri si batte da tempi non si sospetti. Ma che ora, alla luce di una nuova ‘ingiustizia’, lancia un ulteriore grido d’allarme.

A far traboccare il vaso è il modo in cui la Regione ha assegnato le risorse Iti per i prossimi sette anni. Nel caso di Fano il progetto in questione punta alla valorizzazione della civiltà marinara, dal comparto urbano in zona porto fino alla capitaneria. La volontà è quella di realizzare dei luoghi e delle attività che enfatizzino le tradizioni del mare, parte integrante della storia fanese. Tutto bene, in fondo, perché a Fano il finanziamento è stato concesso nonostante siano stati considerati soltanto i capoluoghi, scelta della Regione che ha permesso di chiudere presto la pratica senza andare a gara. Peccato che per ottenerlo abbia dovuto partecipare in tandem con Pesaro – città capoluogo, appunto –, che ora rivendica una certa fetta di torta. Troppa, forse, per le reali esigenze della Città della Fortuna. Che di un ipotetico 30 percento di certo non si accontenta.

“Questo non è un piagnisteo – ha esordito Seri - ma una questione di giustizia e di equità. Sono stati riconosciuti tutti i capoluoghi. Fano ce l’ha fatta perché insieme a Pesaro, ma ora dobbiamo dividerci le risorse. Non intendo litigare, anche i pesaresi sono stati penalizzati da questo meccanismo proprio perché non da soli. Non è normale che una città come Fermo, con molti meno abitanti, abbia ottenuto più risorse di noi insieme. Perciò niente campanilismi, ma spirito di collaborazione. No a scaramucce per una fetta di pane”.

Il problema però, è a monte. Sciolto il nodo con Pesaro, la questione resterà. Quello di un sistema paradossale che, se non sei capoluogo, ti snobba. Anche se sei la terza città di tutta la regione. “Fano e Pesaro insieme contano 160mila abitanti, il doppio rispetto ad altre città capoluogo delle Marche. Le risorse – ha rimarcato Seri - vanno destinate non in base alle sigle ma alle esigenze, alle dimensioni, e alle progettualità. Questo è un grido di allarme. Penso a San Benedetto, rimasta esclusa dai finanziamenti pur avendo più abitanti di Ascoli Piceno. È ora di cambiare”.

Seri ha poi fatto appello ai parlamentari e ai consiglieri regionali del territorio. “Da quelli di prima non ci ho preso niente, elettroencefalogramma piatto. Confido nei nuovi. Lo stesso vale per gli altri sindaci. Non posso portare avanti questa battaglia da solo. Io in ogni caso non mi fermerò”. A settembre, infatti, il sindaco prevede nuove iniziative a riguardo. “Don Milani – ha concluso - diceva che non c’è peggior cosa di distribuire in parti uguali tra diversi”.