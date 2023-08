Ancona: Spiaggia delle Due Sorelle a numero chiuso e stop a canoe e sup. Ecco le nuove regole del comune di Sirolo

2' di lettura

09/08/2023 - Per garantire una gestione sostenibile e sicura dell'accesso alla Spiaggia delle Due Sorelle, una delle gemme naturali più rinomate della Riviera del Conero, è stata emanata un'ordinanza dal sindaco di Sirolo, introducendo importanti misure di controllo e limitazione dell'afflusso turistico durante il mese di agosto

A partire dal 9 agosto fino al 10 settembre, i visitatori dovranno prenotare il proprio posto sulla spiaggia attraverso il sito web ufficiale del turismo di Sirolo ( www.turismosirolo.it ). Tale misura è stata adottata per garantire un accesso controllato e sostenibile, evitando sovraffollamenti e preservando l'integrità ambientale di questa preziosa area, inserita nella Rete Natura 2000 dal Parco del Conero.

La prenotazione è aperta a chiunque, esclusi i minori fino a 8 anni, e viene suddivisa in tre fasi:

Prenotazioni fino a 48 ore successive:

Residenti, proprietari d’abitazione e dimoranti: fino al 75% dei posti disponibili.

Pubblico generale: fino al 25% dei posti disponibili.

Prenotazioni fino a 12 ore successive:

Chiunque.

Regole e Controlli per una Spiaggia Sicura

Chiunque si rechi alla Spiaggia delle Due Sorelle sarà soggetto a controlli, con un addetto alla sicurezza presente sulla spiaggia per verificare la prenotazione. È obbligatorio esibire la conferma di prenotazione tramite email in caso di controlli.

È importante notare che l'accesso alla spiaggia tramite natanti della società Traghettatori del Conero è esente dalla prenotazione, poiché la società stessa si occuperà di effettuare le prenotazioni per i propri clienti, garantendo un'esperienza agevole per chi usufruisce dei loro servizi.

Limiti e Scadenza della Prenotazione

Ogni prenotazione consente l'accesso fino a un massimo di 2 persone. La prenotazione obbligatoria rimarrà in vigore fino al 10 settembre 2023.

DIVIETO A CANOE E SUP

È vietata la permanenza sulla battigia o sulla spiaggia delle Due Sorelle di canoe, sup, windsurf o mezzi analoghi, con o senza remi e/o vele. Coloro che vogliono frequentare la spiaggia possono attraccare temporaneamente e gratuitamente detti mezzi nel campo boe appositamente realizzato nello specchio acqueo antistante.



Obiettivi Ambientali e di Sicurezza

L'ordinanza, emessa in considerazione dell'andamento turistico e per garantire la conservazione del territorio, impone limitazioni per assicurare il rispetto ambientale e prevedere misure di protezione civile in caso di eventuali evacuazioni o soccorsi d'urgenza.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare l'Ufficio IAT - Informazioni e Assistenza Turistica di Sirolo al numero di telefono 071/2513264 o via email a info@sirolo.marche.it .

Con queste nuove regole, Sirolo mira a offrire ai visitatori un'esperienza di mare unica e rispettosa dell'ambiente, garantendo al contempo la sicurezza di tutti coloro che desiderano godere delle meraviglie naturali della Spiaggia delle Due Sorelle.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni dell'ordinanza è punita ai sensi con sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare potrà variare da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00