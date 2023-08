Urbino: Festa del Duca, torna la manifestazione d'eccellenza della città di Urbino, ecco il programma

3' di lettura

08/08/2023 - La manifestazione d’eccellenza della Città di Urbino (riconosciuta dal Ministero della Cultura fra le prime 10 manifestazioni nazionali) giunge alla XLII edizione, avrà l’ingresso gratuito e proseguirà le celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita del Duca con l’obiettivo di promuovere il mondo delle arti attorno alla figura del grande condottiero e uomo di cultura.

Il programma è stato annunciato dal presidente dell’Ars Urbino Ducale, prof.ssa Maria Francesca Crespini, con il Direttore artistico dell’Ars, prof. Massimo Puliani, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, dell'Assessore alla Cultura della Regione Chiara Biondi (intervento on line), e dell’Assessore agli Eventi del Comune, Elisabetta Foschi, del dott. Stefano Brachetti in rappresentanza del direttore dott. Gallo della Galleria Nazionale delle Marche e del Rettore dell’Università degli Studi, Giorgio Calcagnini.



Fra i grandi eventi teatrali di grande richiamo popolare e di grande valenza culturale nazionale, dopo l'anteprima il 7 giugno con il concerto rinascimentale di Angelo Branduardi a Palazzo per il Compleanno del Duca,



l’11 agosto, a Palazzo Ducale, alle ore 21 il Premio “Giovanni Santi: Comunicatori di Valori” (consistente in una statuetta in bronzo che l’Artista Pino Mascia ha creato per l’Ars) a Ilvo Diamanti, noto studioso di linguaggi della comunicazione, conduce l’attrice del film Tv “Braccialetti Rossi” Aurora Ruffino;



il 12 agosto, in piazza Duca Federico, alle ore 21, Grande Corteo Storico per i Festeggiamenti della vittoria della Battaglia del Cesano vinta dai Montefeltro contro i Malatesta. Conduce Paolo Notari giornalista de “La vita in diretta” di RAI1



il 13 agosto, a Palazzo Ducale, alle ore 21, prima nazionale della “Giostra del Duca” di e con Umberto Piersanti e l’attore/narratore Paolo Ruffini interprete e regista di film di grande impegno sociale. Musiche eseguite in scena da due straordinarie musiciste: Giorgia Lorenzetti, arpa, Fakizat Mubarak, violino (in collaborazione con l’Ente Concerti)



il 14 agosto, in piazza Mercatale, il Giuoco dell’Aita a Mercatale che avrà diverse novità nella gara fra Nobili e Popolani e la presenza dell’Olimpionica Lucia Morico);



Saranno otto le iniziative di “Racconti Ducali” con Laura Falqui, Luca Cesari, Raffaele Milani, Lucia Cataldo Marta Paraventi, Chang bei Wu, il quintetto d’Archi “Infinito Armonico”, Antonio Maddamma, Pietro Barsotti, Rosanna Cipriani, Catia Ventura, il gruppo di danza “Il Solenne ingresso” di Senigallia diretto da Enrica Sabbatini, Tiziano V. Mancini, Anna Lia Ermeti, Anna Fucili, Sara Bartolucci, Leonardo Gabellini, Nicole Hofmann, Laerte Sorini, il Gruppo Musica Antica del Coro della Cappella Musicale (Sperimentar cantando) diretto da Paola Fraternale, e Duccio Alessandro Marchi che con Annalisa Geniali proporrà la BROMBOLONA dal poemetto del 1911 in dialetto urbinate di Luigi Nardini.



Ci sarà presenza quest’anno degli artisti di danza acrobatica aerea con performance ispirate al tema aria con una danza verticale su parete, con le Compagnie Materiaviva e Lemonuar.



Nelle quattro giornate, oltre all’imponente mercato storico, ci saranno spettacoli di strada e di scherma, tornei di arcieria, giullari, musici e giocolieri che animeranno l’intero centro storico.